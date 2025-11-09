La realidad que pocas influencers deportivas te dicen sobre entrenar el core; experto desmiente mitos

En redes sociales abundan las rutinas y consejos para lograr un abdomen fuerte y definido, pero no todo lo que se muestra es tan efectivo como parece. Aunque muchas influencers deportivas promueven ejercicios y métodos “infalibles” para entrenar el core, los expertos advierten que existen varios mitos que pueden estar alejándote de tus verdaderos resultados.

El coach y jefe del departamento técnico de Smart Fit, Sergio Pérez, destacó en el medio El Comercio que, para alcanzar un vientre firme, se necesita de un enfoque integral que combine déficit calórico sostenido, entrenamiento de fuerza, control del estrés y buenos hábitos. Sin embargo, el especialista también alertó por la creciente oferta de cuentas referentes del fitness en TikTok e Instagram, que comparten a diario ideas erróneas para lograrlo.

Según indicó, entre los engaños más frecuentes se encuentran:



Hacer muchos abdominales elimina la grasa localizada: este fortalece la musculatura, pero la pérdida de grasa es sistémica, no localizada.

este fortalece la musculatura, pero la pérdida de grasa es sistémica, no localizada. Sudar más o usar fajas ayuda a quemar grasa: el sudor refleja pérdida de agua, no de grasa. Las fajas solo generan una sensación térmica momentánea y pueden afectar la respiración o la postura.

el sudor refleja pérdida de agua, no de grasa. Las fajas solo generan una sensación térmica momentánea y pueden afectar la respiración o la postura. Los jugos detox o tés milagrosos eliminan la grasa visceral: todavía no hay evidencia científica que respalde su eficacia.

todavía no hay evidencia científica que respalde su eficacia. Restringir carbohidratos acelera los resultados: en realidad, este tipo de dietas puede alterar el equilibrio energético y hormonal e incluso afectar el rendimiento físico y mental.

en realidad, este tipo de dietas puede alterar el equilibrio energético y hormonal e incluso afectar el rendimiento físico y mental. Solo alcanza con trabajar el core: esto no se limita a los abdominales visibles, sino que está formado por un conjunto de músculos profundos que estabilizan el tronco, el suelo pélvico y la columna lumbar.

Foto de Canva en Canva

Esto debes tener en cuenta a la hora de entrenar el core

Esta área, de acuerdo al sitio Viva Gym, es fundamental para mantener una postura adecuada, así como también estabilizar el tronco durante el movimiento y transferir la fuerza entre la parte superior e inferior del cuerpo.

En ese sentido, los expertos aseguran que desempeña un papel crucial en la prevención y tratamiento del dolor lumbar, además de actuar en la reducción del riesgo de lesiones en las piernas, por lo que es importante tener bien en claro la técnica, ya que hacer muchos ejercicios mal ejecutados puede provocar lesiones.

De hecho, indicaron que la constancia marca la diferencia: entrenar el core unas pocas veces por semana es suficiente si se hace bien. Además, el equilibrio entre fuerza y estabilidad también es clave, dado que el objetivo es mejorar la postura, el control y el rendimiento general.