¿Se meterá en problemas? Manola Díez hace caso omiso al Tío Pepe y no acude al castigadero de la Granja VIP

Manola Díez no atendió el llamado el Tío Pepe, quien en 3 ocasiones solicitó la presencia de la actriz en el castigadero, hecho que le puede traer consecuencias severas por desobedecer a la orden, pues ya existe un antecedente con Jawy al no cumplir con las reglas al 100%.

La también conductora es una de las 4 nominadas de la quinta semana de la Granja VIP y ello tal vez le valió para no hacerle caso al Tío Pepe, pues puso como argumento que estaba preparando el café, así se lo reveló a Eleazar Gómez mientras compartían la mesa.

Las consecuencias que puede recibir Manola Díez por hacer caso omiso al Tío Pepe

La Granja VIP tiene una serie de reglas que se tienen que acatar al pie de la letra, pues de lo contrario pueden recibir castigos, como fue el caso de Jawy, quien no cumplió con sus funciones de peón, por lo que pasó en vela frente a la fogata del campo.

Otro caso de sanción es la de Sergio Mayer Mori, quien por incumplir con sus funciones de capataz no tuvo derecho de jugar en la prueba la semana siguiente. Por el momento se desconoce si Manola recibirá un castigo, pues al final de cuentas acudió después de bastante tiempo a entrevista.

Los nominados de la quinta semana de la Granja VIP

Los primeros nominados de la quinta semana fueron Eleazar Gómez, Lis Vega y Manola Díez, luego de que el miércoles 12 Fabiola Campomanes se salvara gracias al huevo dorado, al igual que Sergio Mayer Mori.

Por lo anterior, Sergio Mayer salvó a Lis Vega y traicionó a Alfredo Adame, quien a su vez hizo lo propio con César Doroteo, después del primer viernes de doble traición. Así queda la lista de nominados:



Eleazar Gómez

Lis Vega

Alfredo Adame

César Doroteo.

La gala donde conoceremos al quinto eliminado arranca este domingo en punto de las 8 de la noche. Para no perderte ningún segundo de lo que pasa en la Granja VIP puedes consultar las redes sociales o la señal de Azteca UNO.