Denunciaron que había un león en la calle y resultó ser un perro con un corte de cabello nuevo

Una insólita situación sorprendió a los vecinos y a las autoridades de un pueblo cuando se reportó la presencia de un supuesto león caminando por la calle. La alerta generó preocupación y movilizó a la policía, pero al llegar al lugar, el misterio se resolvió de la forma más inesperada: el "felino salvaje" era en realidad un perro con un corte de cabello muy peculiar.

El curioso caso, que sucedió en el condado de Clare, Irlanda, rápidamente se volvió viral en redes sociales, después de que residentes de la localidad advirtieran sobre una criatura peluda, de color canela, con una abundante melena y una cola con mechón, paseando por una zona de bosques.

Sin embargo, según el medio The Sun, la agencia policial constató que en realidad se trataba de un perro Terranova con un look que lo hacía parecerse sorprendentemente al rey de la selva.

El particular nombre del "león"

En su cuenta de X, las autoridades llevaron tranquilidad a la población, pero un dato llamó la atención de todos. Los agentes comunicaron que el animal con aspecto de león era un "simpático perro llamado Mouse" y esta información hizo estallar a las redes sociales.

Además, bromearon con lo sucedido y publicaron una encuesta para saber cuántas personas creían que Mouse era un león, con aproximadamente un 27 por ciento de respuestas afirmativas.

Defensores de animales están en contra del corte del cabello del perro

Pero no todo fue risas. Algunos defensores del bienestar animal se mostraron en contra del corte de pelo tan drástico que le hicieron al perro, ya que señalaron que a los Terranova no se les suele rapar el pelaje, y mucho menos al ras.

En diálogo con el medio BBC, la directora de operaciones de la Sociedad del Ulster para la Prevención de la Crueldad contra los Animales, Siobhan McHaffie, fue contundente: "Salvo por razones médicas, rapar su pelaje no suele recomendarse. Su denso pelo doble ayuda a regular la temperatura y protege su piel. Quitarlo puede provocar quemaduras solares, sobrecalentamiento y otras complicaciones de salud".