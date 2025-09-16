Estos son los tres desafíos que debes lograr antes que finalice el año, según la numerología

Si bien la numerología es una pseudociencia, ya que carece de validez científica, es muy tomada en cuenta por muchas personas. El objetivo de la misma es establecer la relación oculta entre los seres humanos, los números y las fuerzas físicas por lo que las mismas interfieren en la vida diaria.

En este momento la numerología nos plantea tres objetivos que se debe cumplir antes de que termine el 2025. Esta práctica te invita a que te conozcas un poco más pero también analices la forma en la que te relacionas con los demás.

¿Cuáles son los desafíos que debes lograr, según la numerología?

La numerología va mutando su vibración dependiendo el año en el que nos encontramos, este 2025 lo que hace es invitar a las personas al crecimiento personal como así también a la reflexión sobre los desafíos. Ante esto es que los desafíos en cuestión están relacionados con la abundancia y la prosperidad.

Debes tener muy en cuenta lo que te recomiendan los expertos para poder dar con el avance de tu vida. Así podrás atraer todo lo bueno pero debes dejar de lado todo aquello que no suma nada positivo.

Lo que debes hacer es lo siguiente:

Revisar tus elecciones: aquellos viejos errores o decisiones del pasado pueden volver al presente para que aprendas.

aquellos viejos errores o decisiones del pasado pueden volver al presente para que aprendas. Soltar lo viejo: otro de los desafíos importantes que recomienda la numerología, es soltar aquello que no sirve, a las personas que no suman y todo lo malo que te ate al pasado.

otro de los desafíos importantes que recomienda la numerología, es soltar aquello que no sirve, a las personas que no suman y todo lo malo que te ate al pasado. No quedarse en la resistencia: no debes aferrarte, lo que tienes que hacer es apostar por un cambio para poder avanzar en tu vida.

Junto a la numeróloga y tarotista, Lorena Zeballos, conversamos sobre la numerólogía del mes de setiembre ✨🔢🗣️''Setiembre es un mes intenso desde la numerología porque nos da 6. El 6 es armonía, sanación, belleza, espiritualidad desde la sanación'', expresó⬇️ pic.twitter.com/YxHp3BhD6Q — Canal 4 (@Canal4_UY) September 1, 2025

De acuerdo a lo que manifiestan los expertos en numerología, el 2025 tiene una vibra especial debido a que forma el número 9. Este número es el resultado que representa el cierre por lo que es el momento de culminar ciertas etapas y darle paso a las nuevas oportunidades.