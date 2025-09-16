Exnovia de Ricardo Pérez rompe el silencio: ¿le fue infiel a Susana Zabaleta? Esto dijo

La influencer Samii Herrera rompió el silencio sobre la supuesta infidelidad por parte del comediante Ricardo Pérez, su expareja, a la cantante Susana Zabaleta en la que estaría inmiscuida. La creadora de contenido salió a desmentir a Gabo Ramos, reportero que la señaló de intercambiar de mensajes con el coconductor de La Cotorrisa.

Susana Zabaleta sufre accidente en el aeropuesto y su novio Ricardo Pérez tiene TREMENDA reacción [VIDEO] En un encuentro con los medios de comunicación, Susana Zabaleta hizo frente a las críticas por su reacción a actuación de Ángela Aguilar.

A través de sus redes sociales, Herrera mencionó que ‘nunca’ ha conversado con Ramos, quien aseguró haber visto los supuestos mensajes entre la influencer y el comediante. “¿De dónde sale que yo le dije a él? Es lo que les digo. Hay gente que se dedica a hacer contenido y hay gente que se dedica a hacer polémica porque es floja para crear buen contenido y ganar seguidores. Ese es el punto”, aseveró la joven.

Por su parte, durante su podcast ‘Cállate los ojos’ del 15 de septiembre, Cuevas indicó que no ha entablado una conversación con Samii, incluso aclaró que ‘no le constan’ si las supuestas conversaciones en donde se habría gestado la presunta infidelidad sean verídicas, pero sostuvo que ‘nunca’ ha mentido durante su labor como reportero de espectáculos. “Cuando uno cree en la palabra de gente, vale mucho. Yo ya no puedo creer que seas la víctima en esta historia”, señaló.

¿Por qué terminaron Samii Herrera y Ricardo Pérez?

En una entrevista para un medio nacional, una amiga de la influencer, quien prefirió no dar a conocer su nombre, señaló que la relación con Ricardo Pérez llegó a su fin debido a que Herrera se volvió demandante, celosa y posesiva. Asimismo, esta persona afirmó que, al enterarse de la relación entre el comediante y la cantante, la creadora de contenido enfrentó una fuerte depresión.

“Cuando Samii se enteró de la relación (entre Ricardo Pérez y Susana Zabaleta) se puso muy mal. Les hablaba a todos los amigos de él para preguntarles si era cierto. Entró en una fuerte depresión que hasta el día de hoy no ha superado, y también se obsesionó… Está enojadísima. Dice que no soporta que la hayan cambiado por una ‘señora vieja’”, contó en junio del año pasado.

