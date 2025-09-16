¿Por qué dormir en el granero es la peor opción en La Granja VIP y cómo evitarlo? ¡Entérate!

Luego de varias semanas de especulaciones sobre La Granja VIP y sus dinámicas , se confirmó que para algunas celebridades habrá ciertas comodidades, sobre todo para el capataz, pero para otros sólo habrá más trabajo: ¡les tocará dormir en el granero si no cumplen con los retos diarios!

¿Por qué dormir en el granero de La Granja VIP será súper incómodo y cómo evitarlo?

En alguna ocasión te contamos cuáles son los peores lugares para dormir en una granja y, por supuesto, el granero está en la lista junto con el establo, el cuarto de herramientas y otras incómodas opciones... ¿pero por qué no es nada recomendable pasar la noche en el granero si en las películas románticas se ve tan acogedor?

En la vida real, el granero es uno de los lugares de la granja más insalubres que te puedas imaginar, pues ahí abundan el heno, la paja y el polvo de los granos que ahí se almacenan y que pueden ocasionar toda clase de problemas respiratorios: desde estornudos incómodos hasta alergias debido al almacenamiento de suciedad, moho y hasta hongos que existen ahí... ¡iugh!

Las temperaturas extremas y la falta de ventilación es otro tema del que debemos hablar: nuestra granjera Kristal Silva ya contó en una divertida charla “entre compas” con Mallezaa que si hay algo que ella no soportaría en La Granja VIP es tener que entrar al gallinero -por su fobia a las aves- y el frío... ¡entonces a la influencer le conviene cumplir con todos los retos, pues en los graneros no hay punto medio: o hace muchísimo calor o muchísimo frío, sobre todo en la noche!

Estos espacios campestres, recordemos, están hechos para almacenar y no para que un humano duerma ahí: ¡están llenos de plagas como ratones, insectos y hasta murciélagos que buscan un lugar para refugiarse, y qué mejor que el granero donde hay heno y mucha paja para ocultarse! Además de ello, la iluminación no suele ser muy buena, lo que podría dar lugar a accidentes dolorosos ya que muchos granjeros también guardan herramientas ahí.

Al final, la única manera de librarse de esta tortura es cumpliendo todos los retos de La Granja VIP: ¡pero mucho cuidado, granjeros, que las pruebas serán más difíciles cada día, por lo que se espera que el estrés y las confrontaciones formen parte de este reality de éxito internacional!

¿Qué opinas, se te antoja dormir en el granero o ya no? ¡Estas incomodidades y más es lo que les espera a las celebridades que acepten el increíble reto de La Granja VIP, el reality show de TV Azteca en donde el glamour sólo es un recuerdo!

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?

Los días pasan y las emociones aumentan cada vez más, sobre todo porque en unas horas sabremos el nombre de ¡nuestra cuarta granjera confirmada! Si quieres saber quién duerme en el granero y a quién le toca estar cómodo, entonces no te pierdas el estreno de La Granja VIP este 12 de octubre del 2025 a través de la señal de Azteca UNO: ¡será alucinante!