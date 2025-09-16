Estos signos son los más melancólicos de todo el zodiaco

Los signos del zodiaco agrupan a las personas según la fecha en la que nacieron y, a través de estos, la Astrología ofrece sus predicciones y describe como es su personalidad. Así se conforma un sistema a través del cual esta creencia mantiene comunicación con sus seguidores.

Dua Lipa recurre a la astrología para tratar sus problemas Crédito: Bang Showbiz [VIDEO] Dua Lipa prefiere recurrir a su astróloga en lugar de ir al terapeuta.

La personalidad, según la Astrología, está determinada por las energías del universo y es por eso que las personas que comparten el mismo signo poseen rasgos muy similares. Fortalezas, debilidades y ciertos parámetros de comportamiento les son comunes.

¿Cuáles son los signos que rigen la astrología?

El sistema a través del cual la Astrología comparte sus predicciones y describe la forma de ser de las personas se compone de doce signos del zodiaco. Estos están relacionados directamente con constelaciones y reciben distintas influencias.

Según esta creencia, en base a la interpretación que realiza de los eventos astronómicos, cada signo es impactado por las energías del Sol, la Luna y los planetas. Por lo tanto, están sujetos a diferentes situaciones o cambios por esa influencia.

¿Qué signos son los más melancólicos?

La Astrología, al describir la personalidad, ha logrado revelar qué signos del zodiaco son los más melancólicos. En este sentido, apuntó a las personas que experimentan emociones muy profundas y que muchas veces procesan en silencio.

Capricornio aparece primero en la lista y es que la responsabilidad con la que carga lo lleva a vivir preocupado y a exigirse para lograr sus objetivos. Eso los puede llevar a vivir momentos de tristeza. Cáncer es el segundo signo que vive de recuerdos por lo que su estado de ánimo cambia constantemente. Se trata de personas muy sensibles.

Finalmente, Piscis aparece como otro signo melancólico ya que es muy empático y emocional. Su mundo es muy sensible y lleno de fantasía, pero a veces la realidad le da golpes que lo hunden en la tristeza.