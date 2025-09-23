Este es el paso a paso para poder activar o desactivar tu GPS

No caben dudas de que la ubicación de GPS es un elemento importante en la vida digital. Ha llegado ha facilitar cuestiones como pedir un taxi por aplicación, compartir la ubicación en tiempo real con amigos e incluso por un tema de seguridad.

Estas acciones son posibles por el GPS (Sistema de Posicionamiento Global) esta tecnología puede ser actividad en pocos segundos desde el smartphone y muchos no tienen en cuenta que influye en tu seguridad, tu privacidad y hasta en la batería de tu dispositivo.

Ante este contexto es que es importante mantener un mayor control sobre cuándo y cómo se usa tu localización. En iPhone como en Android hay formas sencillas y rápidas para activar o desactivar el GPS, ajustando además los permisos de cada aplicación.

¿Cómo activar y desactivar el GPS?

De acuerdo a Apple y Google, poder activar o desactivar el GPS, es importante para personalizar tu experiencia, también es clave para proteger tus datos y evitar un consumo excesivo de energía.

En Apple la mencionada función se encuentra dentro del menú de privacidad y seguridad, lo que permite un control detallado sobre qué apps acceden a tu posición.

Abre “Configuración” (Ajustes).

Busca el ícono de engranaje en la pantalla principal.

Entra a “Privacidad y seguridad”.

Aquí encontrarás el apartado específico de “Servicios de localización”.

Pulsa en “Servicios de localización”.

Para activar el GPS, desliza el interruptor hacia la derecha (verde).

Para desactivarlo, deslízalo hacia la izquierda (gris).

Gestiona permisos por aplicación.

Cada app mostrará opciones como: Nunca, Preguntar la próxima vez, Al usar la app o Siempre. Esto te da control sobre quién accede a tu ubicación.

Dato extra: Desactivar los servicios de localización no impide que el iPhone pueda usarlos en funciones de emergencia como Llamadas al 911, según explica Apple en su página de soporte.

Si tienes Androd debes hacer lo siguiente;

Desde Ajustes rápidos (la opción más rápida).

Desliza dos veces hacia abajo desde la parte superior de la pantalla.

Busca el ícono de Ubicación (generalmente un pin). Tócalo para activarlo o desactivarlo. Android

Pulsa en “Seguridad y ubicación” o directamente “Ubicación” (puede variar). Activa o desactiva el interruptor de Usar ubicación.

Control de permisos en apps. Ve a Configuración > Aplicaciones > Permisos.

Selecciona “Ubicación”. Decide si cada app puede usar tu GPS Siempre, Solo al usar la aplicación o Nunca.

Para quienes tienen dispositivos Android, deben tener en cuenta que si apagas el GPS no se afecta la posibilidad de localizar tu celular en caso de emergencia