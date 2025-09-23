Estos son los mejores países para jubilarse: ¿Qué lugar ocupa México?

International Living, realizó una publicación en la que presentó un nuevo índice de la Jubilación Mundial, por medio de este ranking se conoció cuáles son los mejores países para jubilarse en el extranjero.

Mediante este estudio se compara lo que son factores como el clima, el costo de vida, la atención médica, la facilidad de residencia y el estilo de vida. Es por esto que este ranking se elabora a consciencia.

¿En qué lugar se ubica México, en las jubilaciones?

En este ranking, México se posicionó en el cuarto lugar gracias a su clima cálido, su cercanía con Estados Unidos, su sistema de salud accesible y su cultura amigable.

Además en relación al costo de vida, hay que mencionar que considerablemente más bajo que en países europeos, lo que lo convierte en una opción ideal para jubilados que buscan comodidad sin gastar de más.

¿Sabían que 9 mil 457 jubilados que reciben una pensión mensual de entre 100 mil y un millón de pesos en México? Se trata de ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, la empresa estatal que fue cerrada en el 2009. Estas son las cifras que presentó el gobierno federal: pic.twitter.com/YJYLDQNpqv — Nacho Lozano (@nacholozano) August 30, 2025

También se debe mencionar que las ciudades como Mérida, San Miguel de Allende y Puerto Vallarta son especialmente populares entre expatriados, por su infraestructura, seguridad y oferta cultural.

¿Qué factores se tienen en cuenta para elegir dónde jubilarse?

En cuanto a las categorías que se tienen en cuenta son: vivienda, beneficios para jubilados, costo de vida, integración, entretenimiento y salud. También se analiza la facilidad para obtener residencia legal, la estabilidad política y la calidad del sistema sanitario.

Muchos se plantean el interrogante sobre si es mejor Europa o América, por lo que se deben tener en cuenta los gustos personales y los objetivos de vida que se esperan.

En Europa se ofrece destinos con excelente infraestructura y servicios, América Latina se destaca por su calidez, accesibilidad y cercanía cultural. Si buscas buena atención médica, clima favorable y comunidades de expatriados consolidadas, debes optar por México, Costa Rica y Panamá.

El ranking de países deja en claro que hay opciones para todos los gustos y presupuestos.

