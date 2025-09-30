Descubre el perfume que es tendencia este otoño, en hombres mayores de 30

Los perfumes son parte importante de los outfits y además la fragancia que aportan ayuda a la autoestima. Hay diversas fragancias por lo que todo depende de los gustos personales y el momento en que se usa.

En este otoño la elección de perfumes cambia un poco por lo que ya hay una preferida en el mercado masculino. La fragancia en cuestión sobresale de las demás por la frescura, calidez y personalidad.

¿Cuál es el perfume preferido del otoño?

El perfume en cuestión es el Prada Paradigme, que ha sido diseñado por los perfumistas Marie Salamagne, BrunoJovanovic y Nicolás Bonneville. Es una gran propuesta de Maison Italiana que ha logrado revolucionar el mercado ya que invierte la pirámide olfativa.

Cuando decimos que tiene una pirámide olfativa invertida, nos referimos a que sus notas de fondo emergen desde el inicio. De esta manera nos encontramos con bálsamo del Perú, resina de benjuí, y madera de guayaco que marcan una salida con fuerza y carácter.

Luego en el corazón de la fragancia nos encontramos con el geranio Bourbon que aporta frescura verde y un toque especiado elegante. Después tenemos una base de bergamota de Calabria y almizcles ligeros.

Su estructura olfativa lo convierte en un perfume sólido y magnético pero no es invasivo. Al usarlo proyecta seguridad, estilo y madurez. Ante estas características es que se ha vuelto uno de los preferidos ya que es muy versátil y siempre queda bien.

Prada el perfume de la masculinidad

Pues este perfume se posiciona como uno de los preferidos debido a que es versátil y autentica. Su publicidad está encabezada por Tom Holland que ha servido para inspirar el cambio y los valores de confianza de la marca.

Este perfume puede ser encontrado en su versión de 50 ml con un precio aproximado de 100 euros. Además todo indica que si bien se ha posicionado en este otoño, no es una moda pasajera sino que ha llegado para quedarse.