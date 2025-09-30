Ricardo Pérez fue primero por Galilea Montijo: habría intentado conquistarla antes que a Susana Zabaleta

El romance de Ricardo Pérez y Susana Zabaleta sigue dando de qué hablar. Y es que luego de días inmersos en escándalos por infidelidades y pleitos con los reporteros, trascendió una nueva e inquietante teoría sobre que el verdadero interés del comediante de ‘La Cotorrisa’ sería que su nombre fuera conocido y por eso, supuestamente, buscó primero salir con Galilea Montijo.

Así lo expresó durante un breve encuentro con los medios Samii Herrera, su exnovia, quien declaró que Pérez quiso acercarse a la conductora de televisión con el fin de cortejarla, según dijo a medios, entre ellos Venga la Alegría. Sin embargo, las motivaciones del locutor no habrían sido del todo genuinas, sino que pretendía iniciar un romance que le diera la atención de las cámaras.

Instagram / @samii.herrera, @ricardomedijo Samii Herrera mencionó que Ricardo Pérez buscaba un romance que le diera fama

"Él me mencionó que quería a alguien más conocido, tipo Galilea. No quiere decir que me haya dicho: ‘ay, ya, con Galilea’. Solamente me hizo el comentario, yo creo que por el tema de la fama”, mencionó la influencer, asintiendo cuando le cuestionaron si el novio de Susana Zabaleta solo estaba buscando atención.

¿Galilea Montijo rechazó a Ricardo Pérez? Estas serían sus razones

Estos rumores no son nuevos, pues en días pasados, durante el programa radiofónico de Maxine Woodside se mencionó que Ricardo Pérez quería aumentar su popularidad en la televisión. Por lo que una de las primeras mujeres en las que se interesó supuestamente fue Galilea Montijo, quien lo habría ignorado porque está en una relación con el modelo español, Isaac Moreno.

Instagram / @ricardomedijo, @susanazabaleta Ricardo Péres habría querido conquistar a Galilea Montijo, pero ella tiene novio desde hace más de dos años

Así que al haber fallado en este intento de convertirse en pareja sentimental de la conductora mexicana, el standupero aparentemente centró su atención en “La Zabaleta”.

Actualmente, Ricardo y Susana llevan poco más de año y medio juntos, tiempo en el que han tratado de demostrar que no les importan las críticas por los 30 años de diferencia que los separan, ni por las fuertes confrontaciones que han tenido con la prensa en las últimas semanas.

¿Cómo se conocieron Susana Zabaleta y Ricardo Pérez?

Susana Zabaleta y Ricardo Pérez se habría conocido a finales de 2023, cuando coincidieron en las grabaciones del reality ‘Divina Comida’ para HBO Max. A partir de ese momento tuvieron una conexión especial que incluso se reflejó en la pantalla, pues en todo momento se la pasaron bromeando e intercambiando sonrisas.

Crédito: Instagram. @ricardomedijo Susana Zabaleta y Ricardo Pérez ignoran las críticas por su diferencia de edad

Posteriormente, siguieron en contacto, hasta que poco a poco Pérez logró conquistar a Zabaleta y entablaron una relación. En un principio, solo se mostraban como amigos, pero con el tiempo fue haciéndose obvio que existía algo más entre ellos, en especial desde que el conductor de “La Cotorrisa” empezó a convivir con Matías y Elisabetha, los hijos de la actriz mexicana con Daniel Gruener, su exesposo.