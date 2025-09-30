Así lucía la influencer RoRo Bueno antes de su cirugía estética

RoRo Bueno tiene tan solo 23 años, pero ha logrado convertirse en una de las influencias españolas más populares en la red social TikTokTikTok. Con millones de seguidores Rocío Bueno, como es su verdadero nombre, ha logrado hacerse del cariño de cientos de fanáticos.

Sin embargo, todos sus fanáticos han notado un drástico cambio en las facciones de la joven que ha incursionado en diferentes retoques estéticos, los cuales se ven a simple vista.

¿Qué retoques se realizó RoRo Bueno?

Muchos de los seguidores de RoRo Bueno han advertido que la joven se operó la nariz. Según contó ella misma, esta cirugía fue por motivos de salud, pero también dejó de usar sus característicos lentes, esos que usaba en cada uno de sus videos al inicio. Además, cambió su forma de vestir y de maquillarse.

Quienes la siguen desde un principio consideran que el cambio ha sido drástico. Es más, indican que RoRo Bueno parece otra persona. Esto teniendo en cuenta también que la influencer ha incurrido en una gran transformación física, efecto del gimnasio.

Los seguidores de la influencer indican que el cambio que ha hecho es muy bueno y, si bien siempre fue hermosa, “ahora se ve mucho más contenta con ella misma”, expresan los internautas.

¿Cómo se hizo famosa RoRo Bueno?

La joven RoRo bueno saltó la popularidad el año pasado, a través de TikTok, donde comparte recetas de cocina. Se trata de preparaciones que hace a diario para que su novio las pruebe y desde entonces ha ganado gran relevancia en el mundo gastronómico.

Tal es así, que ha participado en algunos certámenes de cocina que le han permitido afianzar aún más su popularidad. Además, su fama le permitió publicar el libro “Hoy a RoRo le apetecía”. La joven es conocida por sus recetas a lo largo y ancho del continente y también fuera de él. Sus recetas son virales y sus seguidores esperan ansiosos cada nuevo tutorial de cocina de RoRo Bueno.