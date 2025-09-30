Los signos que entrarán en conflicto a partir del 1 de octubre debido a la oposición entre Mercurio en Libra y Quirón en Aries

Quirón sigue retrogradando en los últimos grados de Aries, mientras Mercurio comienza a recorrer los últimos 10 grados de Libra. Ambos astros se encuentran en orbe de oposición. Según la astrología, tal alineación se perfeccionará el próximo 3 de octubre, pero su influencia energética se encontrará activa para los signos zodiacales a partir del miércoles 1 de dicho mes.

Esta alineación de oposición entre Quirón (planetoide) retrógrado en Aries y Mercurio en Libra se traduce en una energía tensa y desafiante para todos los signos zodiacales. Pero algunos sentirán con mayor intensidad su influencia directa y podrán convertirla en oportunidad de cambio y evolución.

Astrología: ¿Cuál es la energía disponible de la alineación en oposición entre Mercurio en Libra y Quirón en Aries?

La oposición entre Mercurio y Quirón retrógrado instaura una tensión energética entre la mente que busca agradar y armonizar, y la herida de la autoafirmación. Durante la influencia de esta alineación (aproximadamente 10 días), se pueden originar conflictos en la comunicación por el miedo a decir lo que realmente se piensa y el temor a herir o ser herido con las palabras.

La premisa o desafío del universo es encontrar una voz auténtica, es decir, no hablar solo para complacer, pero tampoco expresarse de forma hiriente. Muchas personas pueden experimentar la necesidad de sanar patrones de silencio, inseguridad o dependencia intelectual frente a otros.

Durante esta influencia energética, las personas pueden sentir la sensación de que nunca encuentran las palabras correctas. De hecho, también puede aparecer el síndrome del impostor por viejas creencias que limitan e inciden en el pensamiento de no ser suficiente para los demás.

Los 3 signos zodiacales que renacerán gracias a la fuerza transformadora de la oposición entre Mercurio en Libra y Quirón en Aries

Las personas favorecidas por la alineación de Mercurio y Quirón son las que nacieron con Sol o Ascendente en los siguientes signos zodiacales. Pero toda interpretación astrológica siempre dependerá del conjunto de aspectos planetarios del momento y la carta astral individual:

Aries

Géminis

Libra

Estos nativos del zodíaco serán alcanzados por la fuerza transformadora que los empujará a reconocer heridas ligadas a la expresión de la propia identidad. De esta manera, podrán sanar aprendiendo a hablar con autenticidad y equilibrio. Este cheque de energías planetarias favorece los procesos terapéuticos, la escritura introspectiva y las conversaciones sanadoras (pero incómodas).

Según indica la astrología, la oposición invita a curar la herida de expresarse y ser escuchado. La lección es aprender que la comunicación auténtica no requiere complacer, pero tampoco atacar. Sino encontrar un punto medio donde la palabra sea vehículo de sanación y del entendimiento recíproco.