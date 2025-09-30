El Capi Pérez conquistó con su divertido trend de La Granja VIP: ¡a moverse!

Carlos Alberto “El Capi” Pérez no se unió a La Granja VIP como uno de los “granjeros” que competirán por el premio final, pero sí demostró que está más que dispuesto a unirse a la tendencia campirana más divertida de Internet: ¿ya lo viste bailar el tema oficial del reality show de TV Azteca?

¿Cuál fue el trend viral del Capi Pérez que animó al establo de La Granja VIP?

Hace apenas unas horas, la cuenta oficial de Instagram de La Resolana compartió un divertido video en el que se ve cómo El Capi Pérez se mueve ante la cámara para demostrar que él también está en “modo granjero” a pesar de que no concursará: ¡las risas no faltaron!

Con una enorme sonrisa y una inigualable actitud, El Capi Pérez demostró con enérgico movimientos que la canción oficial de La Granja VIP es ideal para TikTok : ¡su baile se viralizó de inmediato y superó en cuestión de minutos los 550 Me Gusta!

Con su característica irreverencia, El Capi Pérez hasta se animó a mencionar los pasos de baile de Adal Ramones en la sección de comentarios para demostrar que a él no le dan miedo las funas: “Jajajaja yo qué? Así baila Adal”, escribió el conductor.

Además de El Capi, otros internautas se hicieron presentes en el post para expresar su opinión con reacciones como las siguientes: “JAJAJAJAJA”, “Ya queremos ver La Granja”, “Me encantas Capi” y “El baile más divertido”... ¡el cacareo está a todo lo que da a tan sólo unos días de que arranque este nuevo reality show de TV Azteca!

¿Qué dice la canción oficial de La Granja VIP?

La canción oficial de La Granja VIP fue presentada con bombo y platillo el pasado 04 de septiembre del 2025 en el programa Al Extremo y de inmediato causó furor en plataformas como TikTok e Instagram gracias a su ritmo contagioso.

El Capi Pérez sólo fue una de las celebridades que se unió al reto de ponerle una coreografía bastante creativa a la canción que, con una melodía fresca y bailable, invita a todos -celebridades y público- a sacar su lado animal: ¡esto dice la letra!

¡Ven, saca tu lado animal!

Dejé la vida de lujos y la cambié por las botas...

¡Desde que uso sombrero creo que mi vida es otra!

Pantalones vaqueros y el sol me marca la hora,

tengo tierra en las manos ¡y una mente ganadora!

¿Traidor quién es? ¡No sé!

¿Y qué hacemos? ¡No sé!

Tenemos que aprender, pues debemos de comer

¿El capataz, quién es, quién se va? ¡No sé!

Tenemos que aprender si no queremos perder

La Granja VIP

La Granja VIP

La Granja VIP

¡Donde todo se vale!

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?

¡No olvides sintonizar la señal de Azteca UNO a partir de este 12 de octubre de 2025 para ser testigo del arranque de este reality! Habrá sorpresas, traiciones, mucho cacareo y, por supuesto, diversión al límite.