Confirman fallecimiento de Yolanda García; ¿quién era y de qué murió?

El mundo del cine y la música acaba de sufrir un fuerte golpe debido al lamentable fallecimiento de Yolanda García, quien en la farándula se destacó por ser una reconocida artista en México, teniendo una amplia trayectoria que muchos de los seguidores y espectadores pudieron ver.

Para ciertas personas, el nombre de la artista es nuevo para ellos, es así que te contaremos un poco sobre su trayectoria y lo que se sabe sobre su muerte actualmente. No te pierdas toda la información y detalles que te vamos a compartir a continuación.

¿Quién era Yolanda García?

Yolanda García Duhalt, en el mundo de la farándula también se le conocía como “Toska Nina”. Dentro de su historia y trayectoria se destaca por haber participado en el certamen de Señorita México de 1957, siendo un concurso que le permitió obtener la atención de reconocidos productores de televisión.

Durante la época de oro del cine en México, se destacó con facilidad, obteniendo el cariño del público, convirtiéndose en una importante figura de la televisión mexicana. Dentro de la carrera de la reconocida artista se destaca que también incursionó en el mundo de la música al convertirse en cantante.

¿Cuándo murió la actriz Yolanda García?

La noticia sobre el fallecimiento de Yolanda García, a sus 85 años, fue anunciada el 29 de septiembre por la Asociación Nacional de Intérpretes, quienes lamentaron la terrible pérdida de una reconocida cantante, modelo y actriz mexicana.

Antes de su muerte, se sabía que la actriz vivía en “La Casa del Actor”, una casa de descanso para actores retirados, fundada por Mario Moreno “Cantinflas”. Aunque no se explica la causa de muerte, en la misma publicación de la Asociación se enviaron las condolencias para los familiares y amigos de la intérprete, acompañándolos en su dolor.

Al día de hoy es una noticia que ha estremecido al público, en especial a sus seguidores, que estuvieron al tanto de la carrera y trayectoria de la reconocida artista en México, observando cómo rápidamente se posicionó en el mundo de la farándula.