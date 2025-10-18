Granjeros revelan a favoritos para ser el segundo capataz de La Granja VIP: ¡de Jawy a Manola Díez!

Luego de tener a Sergio Mayer Mori como capataz de La Granja VIP por una semana , los concursantes tuvieron un interesante debate sobre quién les gustaría que tomara el mando para la siguiente semana y estos fueron los nombres que más sonaron: ¡entérate!

¿Qué granjeros sonaron más para ser el capataz la segunda semana de La Granja VIP?

Durante una amena charla en la sala de La Granja VIP, celebridades como Lola Cortés y Eleazar Gómez mencionaron a los compañeros que más les gustarían para ser capataces: ¡existe la posibilidad de que Sergio Mayer Mori se quede con el puesto otra vez y todos lo saben!

“Para mí es un honor ser capataz”, declaró Sergio Mayer Mori, quien reconoció que le gustaría ver mucho a Omahi al mando, opción que apoyaron Eleazar Gómez y Kike Mayagoitia; otros nombres que también sonaron fuerte fueron los de Jawy Méndez, “El Patrón” y Kike Mayagoitia, granjeros que por cierto se la pasaron toda la semana en el gimnasio presumiendo sus rutinas en “modo monstruo”.

En cuanto a las mujeres, Sergio Mayer Mori reconoció que le gustaría mucho ver a Lola Cortés como capataz, mientras que Eleazar Gómez le dio su voto a Fabiola Campomanes, Lis Vega y hasta Manola Díez para estar al mando... ¿alguna de ellas podría obtener una mejor calificación que el hijo de Bárbara Mori?

“Manola Díez podría ser una capataz ch1ng0n4", consideró Gómez durante la charla que pronto captó la atención de los fans atentos a todo lo que pasa en La Granja VIP, el reality show más alucinante de TV Azteca.

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces visita la página web oficial de TV Azteca , así como su aplicación; otra opción es verlas a través de la plataforma de streaming Disney+: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: