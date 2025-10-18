OFICIAL: Carolina Ross se convierte en la nominada de la noche en La Granja VIP después de La Traición de Eleazar Gómez

La Granja VIP dejó sin máscaras a los granjeros y Eleazar Gómez tuvo que tomar la decisión de los viernes de La Traición, dando una puñalada directa y de frente a uno de sus compañeros granjeros. Recordemos que el pasado jueves 16 de octubre se vivió el juego por La Salvación, en donde Eleazar Gómez terminó siendo el ganador después de un enfrentamiento reñido entre él y La Bea, César Doroteo y Alfredo Adame.

Pero salvarse de las nominaciones no fue lo único que ganó, pues obtuvo el poder de la Traición, dicho poder le concedió el derecho de quitar a uno de los ya nominados y poner a uno nuevo en su lugar, cosa que hizo con Alfredo Adame y Carolina Ross, esta última se convirtió oficialmente en la tercer nominada de La Granja VIP durante su semana de estreno.

“Eleazar espero que hayas decidido con sabiduría, porque una traición dudo que se olvide, no puedes tomarlo a la ligera” le advirtió Adal Ramones a Eleazar Gómez, dejándole en claro que muy probablemente se llevaría nuevos enemigos y tal vez ganaría algunas alianzas. Y los momentos de tensión no se hicieron esperar, pues además Eleazar tuvo que decir primero a quién dejaba dentro de los nominados, quien fue Teo, el primer nominado de La Granja VIP.

¿Qué van a suceder con los votos que le dieron a Alfredo Adame?

Tal y como lo explicó Adal Ramones durante La Granja VIP, los votos que obtuvo Alfredo Adame al estar como nominado pasarán directamente a Carolina Ross, ¿serán suficientes para que no salga este domingo?

¿Cómo votar para salvar a tu granjero favorito?

Recuerda que tienes diferentes opciones para darle tus votos a tu granjero favorito y que no se convierta en el primer eliminado de La Granja VIP. Te explicamos PASO A PASO cómo puedes votar:

Votación en sitio web:



Da click a la siguiente liga: lagranjavip.tv/vota Tienes 10 votos para repartir entre tus favoritos o para dárselos solo a un granjero nominado Si quieres 10 votos extra solo da click en el enlace al final del formulario Entra diariamente para que puedas seguir apoyando a tu favorito

Votación en la app TV Azteca En Vivo:



Descarga la app TV Azteca En Vivo o da click aquí Da click sobre el banner que dice "¡Salva a tu granjero favorito!” Otorga tus 10 votos Si quieres 10 votos extra da click en el enlace al final del formulario Entra diariamente para que puedas seguir apoyando a tu favorito

¿Cuándo conoceremos al primer eliminado de La Granja VIP?

El próximo domingo 19 de octubre en punto de las 9:00 p.m. viviremos la segunda Gala de La Granja VIP, donde conoceremos al primer eliminado o eliminada del reality show.