¿Qué pasa con los votos heredados de La Granja VIP? TODO lo que debes saber

¿Sabías que La Granja VIP cuenta con un sistema de “votos heredados” que podría cambiar el destino de tu celebridad favorita? Esto es todo lo que debes saber de esta dinámica que seguramente te interesa: ¡así lo explicaron Adal Ramones y Kristal Silva en el Viernes de Traición de este 17 de octubre!

¿Qué son los votos heredados de La Granja VIP?

Poco antes de que Eleazar Gómez revelara al peón que decidió salvar, Adal Ramones explicó que el granjero afectado por la traición del actor y cantante contará con el beneficio de los votos heredados: es decir, los votos que el público emitió a favor del salvado (que en esta ocasión fue Alfredo Adame) se transferirán al nuevo nominado.

Carolina Ross resultó ser la traicionada de la primera semana de La Granja VIP, una decisión que dejó con la boca abierta a más de una persona; con el sistema de votos heredados, todo el apoyo de Alfredo Adame recabado desde el miércoles se transferirá a ella y ahora su permanencia depende de su fandom.

¿Crees que los votos de Alfredo Adame serán determinantes para salvar a Carolina Ross? ¡No te pierdas la Gala de este domingo en donde conoceremos al primer eliminado de La Granja VIP!

¿Cómo votar en La Granja VIP?

Si quieres salvar a tu granjero/a favorita te contamos PASO A PASO cómo es que puedes votar para mantenerlo en La Granja VIP:

Da click a la siguiente liga: lagranjavip.tv/vota

Localiza a tu granjero o granjera favorita

Usa tus 10 votos diarios de la forma que desees: se los puedes dar a un solo granjero o dividirlos entre tus favoritos

Apoya todos los días, ¡recuerda entrar diario para salvar a tu granjero/a favorita!

Cómo votar en La Granja VIP: APP TV Azteca EN VIVO:

Escanea el código QR oficial. Escanéalo con la cámara de tu celular para descargar la app En Vivo.

Escanéalo con la cámara de tu celular para descargar la app En Vivo. Descarga e instala la aplicación. Una vez escaneado el código, sigue las instrucciones para completar la descarga. La app es gratuita y está disponible para Android y iOS.

Una vez escaneado el código, sigue las instrucciones para completar la descarga. La app es gratuita y está disponible para Android y iOS. Ingresa al apartado de La Granja VIP. Dentro de la aplicación, busca la sección dedicada al reality. Ahí podrás ver la lista completa de granjeros y sus perfiles.

Dentro de la aplicación, busca la sección dedicada al reality. Ahí podrás ver la lista completa de granjeros y sus perfiles. Usa tus 10 votos diarios. Cada día tendrás 10 votos disponibles para apoyar al participante que más te guste. Puedes repartirlos entre varios granjeros o darle los 10 a tu favorito.

Cada día tendrás 10 votos disponibles para apoyar al participante que más te guste. Puedes repartirlos entre varios granjeros o darle los 10 a tu favorito. Apoya todos los días. Recuerda entrar diario a la app para seguir votando. ¡Tu constancia puede ser la diferencia entre la eliminación y la victoria!

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces visita la página web oficial de TV Azteca , así como su aplicación; otra opción es verlas a través de la plataforma de streaming Disney+: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: