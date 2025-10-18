El emotivo mensaje de Carolina Ross tras la TRAICIÓN de Eleazar Gómez en La Granja VIP.

Carolina Ross se convirtió en la nueva nominada de La Granja VIP de una forma totalmente sorpresiva debido a una jugada de Eleazar Gómez que la traicionó; sin embargo, la cantante se mantuvo tranquila y hasta le envió un mensaje a su mamá que fue captado por las cámaras 24/7 del reality.

¿Cuál fue el primer mensaje de Carolina Ross tras ser traicionada en La Granja VIP?

Mientras todos sus compañeros se arreglaban para participar en una fiesta que la producción organizó para despejar los ánimos luego de una semana agotadora llena de retos y trabajo, Carolina Ross se dirigió a una de las cámaras 24/7 para compartir sus primeras impresiones por esta nominación.

“Mamá, me nominaron. Ya sé que me dijiste que no pasaba nada si duraba una semana, dos o 10, que tú siempre te sentirías orgullosa de mí", expresó la cantante sinaloense.

La joven aseguró que ella intentó mostrarse tal cual es y siempre estuvo dispuesta a servir a sus compañeros para aportar al reality, por lo que la nominación la tomó por sorpresa a pesar de que ya sospechaba algo porque nunca sintió una verdadera conexión con Eleazar Gómez.

“Si me salvan, voy a seguir haciendo eso (servir) porque así soy yo, me nominaron y sí me agarró de sorpresa, y cuando me pidieron mi opinión la verdad es que no soy aduladora”, explicó.

Para Carolina Ross, el hecho de convertirse en nominada con apenas una semana de encierro le pegó muy duro y por ello le pidió a sus seguidores que voten por ella porque no quiere salir tan pronto de La Granja VIP.

“Espero que el público vote por una servidora, que nos permita continuar acá y sí traigo un sentimiento obviamente porque quiero que tú, mamá, mis fans, mi familia se sientan orgullosos de mí y siento que al estar nominada es porque no llené las expectativas de nadie (…) espero que el público haya conectado conmigo y vote”, concluyó.

¿Cómo votar en La Granja VIP?

Si quieres salvar a tu granjero/a favorita te contamos PASO A PASO cómo es que puedes votar para mantenerlo en La Granja VIP:

Da click a la siguiente liga: lagranjavip.tv/vota

Localiza a tu granjero o granjera favorita

Usa tus 10 votos diarios de la forma que desees: se los puedes dar a un solo granjero o dividirlos entre tus favoritos

de la forma que desees: se los puedes dar a un solo granjero o dividirlos entre tus favoritos Apoya todos los días, ¡recuerda entrar diario para salvar a tu granjero/a favorita!

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces visita la página web oficial de TV Azteca , así como su aplicación; otra opción es verlas a través de la plataforma de streaming Disney+: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: