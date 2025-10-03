Así puedes sorprender a tu pareja en el Día del Novio

Dentro de las celebraciones no oficiales, nos encontramos con una fecha muy particular que es el Día del Novio. Esta no es una fecha con mucha popularidad como el Día de San Valentín o el Día del Amor y la Amistad. Sin embargo, algunos lo utilizan como excusa para poder reforzar los lazos de pareja.

¿Cuándo y cómo surge el Día del Novio?

El Día del Novio se celebra cada 3 de octubre y es un buen momento para poder dar un detalle especial para quien ocupa un lugar importante en tu vida.

La fecha surgió como una iniciativa no oficial, que fue impulsada en las redes sociales y por comunidades juveniles que buscan equilibrar la balanza frente al Día de la Novia, celebrado en algunos países de América Latina.

En México esta fecha ha tenido un crecimiento muy importante debido a la difusión que se le da en las redes sociales. En TikTok, Instagram y Facebook podemos ver como las parejas compartenmensajes, videos y fotografías.

Los especialistas en cultura digital, manifiestan que estas celebraciones alternativas surgen primero en internet y luego se trasladan a la vida cotidiana. Además también sirven para el mercado con el objetivo de aumentar sus ventas.

¿Cómo sorprender a tu pareja?

Detalles personalizados: no hace falta que el regalo que hagas sea muy costoso sino que puedes quedar bien incluso con una carta escrita a mano o una playlist con canciones significativas.

💙 ¡Feliz Día del Novio! 💙

Cada 3 de octubre se celebra en México y varios países de Latinoamérica el Día Nacional del Novio 🎉.



Aunque no es una fecha oficial, nació en redes sociales como respuesta al Día de la Novia y se ha convertido en una tradición para reconocer a esa… pic.twitter.com/6glHiejzre — Martha Berra (@MarthaIBerraA) October 3, 2025

Experiencias compartidas: otra opción es organizar una cita diferente como por ejemplo un picnic en un parque, una tarde de cine en casa con películas favoritas o alguna experiencia que ambos disfruten.

Regalos creativos: aquí puedes incluir tazas o camisetas con mensajes personalizados e incluso un foto libro con imágenes

Gestos inesperados: puedes preparar su desayuno favorito, decorar el auto o la habitación con notas de cariño. También puedes planear una cena.

Tiempo de calidad: el tiempo es un regalo muy importante que puedes dar y que tu novio sin dudas disfrutará mucho.

Este es un momento lindo para que puedas celebrar el amor y que cada vez crece más. Es por esto que te invitamos a que puedas agasajar a tu novio en su día.

