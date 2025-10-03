La suma millonaria por la que demandan a Anuel AA tras golpear a un hombre en un parque temático de Florida

Anuel AA ha vuelto al centro de la escena. En las últimas horas, el cantante puertorriqueño fue visto en Guadalajara con Tito Double P. Este último artista se presenta este sábado 4 de octubre en el Estadio Tres de Marzo.

Pero no ha sido esta reunión lo que ha llamado la atención sobre la vida del compositor de 32 años. Sino la denuncia por una suma millonaria que un hombre interpuso en su contra por haberlo golpeado. Estos son los detalles de lo sucedido.

¿Qué sucedió con Anuel AA en un parque temático de Florida?

El cantante Anuel AA fue denunciado por un hombre llamado Fernando Dávila. La denuncia del padre de familia se debe a que fue supuestamente golpeado por el artista sin provocación. Este hecho ocurrió frente a su esposa e hija en el parque temático Volcano Bay de Universal Studios en Orlando, Florida.

Según lo que indica la demanda interpuesta en el condado de Orange, Dávila fue atacado por la expareja de Karol G y sus acompañantes. El hecho ocurrió el pasado 25 de abril. Esta información fue comunicada por el periodista Jay Fonseca. “Por alguna razón, que no se explica, Anuel y sus acompañantes le dieron una golpiza. Lo golpearon en la cabeza, lo tiraron al piso”, fue parte de lo expuesto por el comunicador puertorriqueño.

¿Cuál es la suma millonaria por la que demandan a Anuel AA por golpear a un hombre?

Según lo informado por People, no se han señalado en qué circunstancias ocurrieron los hechos. El abogado Michel Singh, quien representa a Dávila, responsabiliza a Universal por no garantizar la seguridad de la zona donde ocurrió el incidente.

De esta manera, pide una compensación de 50,000 dólares (casi 1 millón de pesos mexicanos) para propósitos jurisdiccionales. Adicionalmente a esto, exige el pago de todos los gastos médicos de Dávila tras el presunto ataque a golpes de parte de Anuel AA y cita daños compensatorios y punitivos por lesiones físicas, además de un juicio por jurado.