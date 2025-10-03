Majo Aguilar en el Zócalo de la CDMX: 3 cosas que debes saber del concierto de la prima de Ángela Aguilar

A sus 31 años, Majo Aguilar se ha consagrado como una de las figuras más jóvenes y exitosas de México en el género pop y ranchero. La ganadora de un premio Juventud por su dueto con Álex Fernández en la canción Cuéntame (mejor canción mariachi de la música mexicana) sigue cosechando el cariño de sus fans.

Tanto es así que ha sido convocada para un evento especial en el Zócalo de la CDMX. Conoce 3 cosas sobre la presentación de la prima de Ángela Aguilar en el marco de un congreso significativo para la cultura mexicana.

¿Cuándo es el concierto de Majo Aguilar en el Zócalo de la CMDX?

El concierto de Majo Aguilar en el Zócalo de la CMDX se llevará a cabo el 9 de noviembre. Esta presentación se realizará en el marco del Segundo Congreso Mundial del Mariachi y será de entrada libre y gratuita.

Este evento tan importante para la cultura mexicana se desarrollará en la Ciudad de México del 5 al 9 de noviembre. Las actividades programadas serán gratuitas, pero habrá otras de carácter pago. La inauguración de este congreso será el primer día mencionado y habrá una verbena popular en la Alameda Sur de Coyoacán.

Actividades programadas para el Segundo Congreso Mundial del Mariachi en CDMX

Durante los días 6, 7 y 8 de noviembre habrá otras verbenas en la Alameda Sur de Coyoacán. Mientras el 6 se llevará a cabo un concierto en el Grand Forum, el 7 se realizará una presentación musical en el Parque Aztlán.

¿Qué otros artistas se presentarán en el Segundo Congreso Mundial del Mariachi junto a Majo Aguilar?

Durante el último día del Segundo Congreso Mundial del Mariachi se presentará la sobrina de Pepe Aguilar para brindar un concierto totalmente gratuito en el Zócalo. Pero también se harán presentes los siguientes artistas:



Mariachi Oro de América

Mariachi México de Pepe Villa

Internacional Mariachi Puebla

Mariachi Corona

Además de contar con la presencia de Majo Aguilar, la jornada también tendrá de invitados estelares al cantautor Martín Urieta y la recientemente coronada como Miss Universo México: Fátima Bosh.