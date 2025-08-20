Andrés Fierro y Liliana: De conquistar las arenas de Exatlón México a conquistar la vida en familia

En 2022 Exatlón México vivió una sin fin de emociones dentro y fuera de las arenas, dejando un gran sabor de boca a millones de televidentes y formando una pareja que ha sorprendido últimamente a las redes sociales al dar la noticia que después de 3 años de haberse formado la pareja Liliana Hernández y Andrés Fierro serán padres por primera vez.

Durante la emisión de Exatlon 2022, Andrés Fierro fue captado haciendo una declaración de amor a Liliana, Hernández, lo que en su momento generó diversas reacciones en redes sociales, al especular sobre la historia de amor que se ha formado historia que recientemente ha dado un paso hacia el futuro con la llegada de un tercer integrante a la familia.

Liliana Hernández y Andrés Fierro, participantes de Exatlón anuncian que serán padres

Recientemente, los fans de Exatlón México, han recibido una gran noticia, pues un par de las leyendas más queridas del reality show, han dado a conocer que serán papás por primera vez y han comenzado a compartir algunas imágenes en sus redes sociales.

A través de Instagram, los ex competidores de Exatlón México, compartieron una serie de fotografías muy emotivas mostrando la prueba de embarazo de 13 semanas, publicación que hasta el momento ya superó las 36 mil reacciones y los 900 comentarios, deseándole a la emotiva pareja buenos deseos.

¿Cómo comenzó la historia de amor?

Fue durante la sexta temporada de Exatlón México, donde Andrés y Liliana, se destacaron como parte del equipo azul, “los Contendientes”. Donde, al atravesar momentos de tensión, compañerismo y amistad, el amor comenzó a surgir superando desafíos personales, rumores y obstáculos, convirtiéndose en una de las relaciones más emblemáticas del programa.

Dentro y fuera de las arenas de Exatlón México, Andrés y Liliana, han sabido ganarse al público demostrando que en la vida nunca se deja de compartir y, aunque no fueron los ganadores de la sexta temporada, han ganado un gran regalo en la vida.

