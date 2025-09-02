Se confirmó cuándo ocurrirá el eclipse del siglo que hará que el día se oscurezca
El conocido “eclipse del siglo” tendrá una gran duración por lo que ya hay muchas expectativas al respecto.
El universo es realmente un lugar fantástico lleno de misterios y fenómenos que son impactantes. Uno de ellos son los eclipses que deja impresionados a todos los que pueden apreciarlos.
Un eclipse total, que se caracterizará porque será el más prolongado del XXI, tendrá lugar el próximo 2 de agosto del 2027. Este será un espectáculo que transformará el cielo. La duración del mismo será de 6 minutos y 22 segundos.
¿Dónde se podrá ver el eclipse total?
De acuerdo a informes de la NASA, el eclipse total se podrá apreciar de manera parcial en regiones de Europa, África y Asia, aunque solo una franja específica ofrecerá la experiencia completa de la totalidad.
La trayectoria abarcará España, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Sudán, Arabia Saudita, Yemen y Somalia.Este fenómeno ha recibido el nombre de “eclipse del siglo” por el tiempo inusual.
Un recordatorio es que el eclipse del 8 de abril de 2024, visible en México, Estados Unidos y Canadá, tuvo una totalidad máxima de 4 minutos y 28 segundos. El de 2027 superará por casi dos minutos ese registro.
La sombra cubrirá cerca de 2,5 millones de kilómetros cuadrados, lo que generará un ambiente similar a un crepúsculo de 360 grados.
Así ocurre la mecánica del eclipse
Un eclipse solar tiene origen cuando la Luna se alinea entre la Tierra y el Sol, proyectando una sombra que bloquea parcial o totalmente la luz. No es un fenómeno que ocurra con frecuencia debido a que órbita lunar tiene una ligera inclinación respecto al plano en el que se mueve nuestro planeta.
Las llamadas temporadas de eclipses se producen dos veces al año y es cuando se da la posibilidad de lograr la alineación perfecta. Sin dudas hay que agendar este día para disfrutar de este increíble fenómeno.