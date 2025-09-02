Se confirmó cuándo ocurrirá el eclipse del siglo que hará que el día se oscurezca

El universo es realmente un lugar fantástico lleno de misterios y fenómenos que son impactantes. Uno de ellos son los eclipses que deja impresionados a todos los que pueden apreciarlos.

Un eclipse total, que se caracterizará porque será el más prolongado del XXI, tendrá lugar el próximo 2 de agosto del 2027. Este será un espectáculo que transformará el cielo. La duración del mismo será de 6 minutos y 22 segundos.

¿Dónde se podrá ver el eclipse total?

De acuerdo a informes de la NASA, el eclipse total se podrá apreciar de manera parcial en regiones de Europa, África y Asia, aunque solo una franja específica ofrecerá la experiencia completa de la totalidad.

La trayectoria abarcará España, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Sudán, Arabia Saudita, Yemen y Somalia.Este fenómeno ha recibido el nombre de “eclipse del siglo” por el tiempo inusual.

Un recordatorio es que el eclipse del 8 de abril de 2024, visible en México, Estados Unidos y Canadá, tuvo una totalidad máxima de 4 minutos y 28 segundos. El de 2027 superará por casi dos minutos ese registro.

La sombra cubrirá cerca de 2,5 millones de kilómetros cuadrados, lo que generará un ambiente similar a un crepúsculo de 360 grados.

Así ocurre la mecánica del eclipse

Un eclipse solar tiene origen cuando la Luna se alinea entre la Tierra y el Sol, proyectando una sombra que bloquea parcial o totalmente la luz. No es un fenómeno que ocurra con frecuencia debido a que órbita lunar tiene una ligera inclinación respecto al plano en el que se mueve nuestro planeta.

Las llamadas temporadas de eclipses se producen dos veces al año y es cuando se da la posibilidad de lograr la alineación perfecta. Sin dudas hay que agendar este día para disfrutar de este increíble fenómeno.