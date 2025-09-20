El joven que protagonizó el primer meme mexicano, se casa; ¿Qué se sabe de Édgar?

Hace casi 20 años, un niño se hizo viral en México dando vida al primer meme mexicano. Con el paso del tiempo se convirtió en adulto y ha anunciado que se casará próximamente.

¡De los memes nadie puede huir! Ni siquiera se salvan los conductores ni participantes de los programas de TV Azteca. [VIDEO] ¡Hasta la cocina más famosa de México está bautizada como MasterMeme!

Édgar Martínez Esparza que es popularmente conocido como “Édgar se cae”, compartió imágenes de su compromiso en las redes sociales. Ante este contexto es que se ha desatado una ola de nostalgia y buenos augurios para el hombre.

¿Quién es Édgar Martínez y cómo se hizo fama?

Hace 20 años no existían las redes sociales como ahora y mucho menos los influencers. En ese momento un niño de 11 años fue grabado en Monterrey en una situación graciosa por lo que se volvió viral.

El video en cuestión recibió el nombre de “La caída de Édgar y fue subido a YouTube el 9 de mayo de 2006. Rápidamente esta grabación se volvió muy popular y se puede ver al niño intentando cruzar un arroyo sobre un tronco mientras su amigo le juega una broma que termina con Edgar cayendo al agua y gritando la frase que lo inmortalizó: “¡Ya güey!”.

La frase que dijo, pasó a la historia por lo que se convirtió en un fenómeno nacional. Tuvo millones de reproducciones y se convirtió en el primer gran meme nacional, mucho antes de figuras actuales.

¿Cómo reveló fue el compromiso de Édgar?

En el mes de septiembre, Édgar publicó en las redes sociales las fotografías de su compromiso. En ellas aparecía junto a su pareja Valeria y el anillo de compromiso. “Édgar se cae cayó enamorado”, fue el comentario más repetido por los usuarios, quienes celebraron la ocasión.

Hasta el momento no hay muchos detalles de la boda pero si se sabe que se celebrará el próximo 10 de octubre. Por el momento su pareja Valeria, se ha mantenido alejada del mundo de la farándula por lo que genera mucha curiosidad en los fanáticos.