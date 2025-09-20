Muere inesperadamente el cantante Yaco Monti

Yaco Monti era un reconocido cantante y actor, que murió luego de padecer una dolorosa enfermedad que lo llevó a estar lejos de la vida pública en sus últimos años.

La triste noticia fue comunicada en las redes sociales con un emotivo mensaje. A su vez su hijo Jonathan, comentó que el artista estuvo pasando por una larga batalla de salud.

¿Qué es lo que se sabe de la muerte de Yaco Monti?

Este jueves murió Yaco Monti, en Buenos Aires a sus 80 años. El cantante estaba retirado hace más de una década, luego de haber tenido una extensa carrera que lo llevó a convertirse en uno de los referentes de la canción melódica y el folclore cuyano.

Por medio de las redes sociales, la familia Monti compartió mensajes de mucho cariño para Yaco. El músico Facundo Monti, comentó en Instagram, “Viejo querido, te vas de gira y me dejás el alma llena de música. Te amaré hasta el último latido”.

“Gracias por tanta belleza estos años a tu lado. Te amo”. agregó Gonzalo, su tercer hijo, quien trabajó como su mánager en los últimos años de la carrera de Yaco.

¿Quién fue Yaco Monti?

Julio César Eugenio Monti, era el nombre real de Yaco Monti, fue un famoso cantante nacido el 18 de diciembre de 1944 en Villa Mercedes, San Luis. El nombre artístico del cantante surgió por la combinación entre un pasaje bíblico y el apellido de su madre.

Monti tuvo formación en la Fuerza Aérea como electricista de aviación y luego se dedicó a la música. El salto a la fama fue de manera inesperada ya que mientras trabajaba en una fiambrería y cantaba ocasionalmente en una cantina, fue descubierto por un productor y luego impulsado por Pipo Mancera.

La fama internacional del cantante, llegó con Siempre te recordaré, un tema que tiene más de 70 grabaciones en diferentes idiomas.

