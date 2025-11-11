ÚLTIMA HORA: SEP anuncia cambio de horario por la temporada de frío

La temporada de fríos está trayendo serios problemas a la población mexicana, que debe resolver el cuidado de su salud ante las temperaturas bajas. Ante eso, la SEP ya anunció que para tratar de cuidar a las infancias mexicanas, se concretará un cambio de horario en 3 estados del país. Esto con la finalidad de evitar que los niños se enfrenten a las mañanas tan complicadas. Así quedó el cambio efectuado desde el pasado 3 de noviembre y que probablemente se extienda hasta marzo.

Lo Que Callamos Las Mujeres | Esther: Educación prohibida [VIDEO] Esther es una joven de 13 años que vive con su familia en una comunidad religiosa; tendrá que enfrentarse a la realidad de ser madre con todo lo que implica.

Te puede interesar - La SEP informa: ¿el 12 de diciembre es feriado?

Te puede interesar - ¿Dónde se concretará este cambio de horario en febrero propuesto por la SEP?

¿En qué estados del país está activo el cambio de horario de la SEP?

La Secretaría de Educación Pública indicó que Puebla, Querétaro y San Luis Potosí permitirán un cambio de horario en la entrada y salida del preescolar, primaria y secundaria. Ante eso, estos son los detalles a conocerse como consecuencia del fenómeno climático conocido como la “Niña” en estos estados.

Puebla

Este es el estado que vivirá el cambio más drástico, pues será algo que se efectuará en toda la educación básica.

Preescolar matutino - 9:30 a 12:30.

9:30 a 12:30. Preescolar vespertino - 13:30 a 16:30.

13:30 a 16:30. Primaria matutino - 8:30 a 13:30.

8:30 a 13:30. Primaria vespertino - 13:45 a 18:30.

13:45 a 18:30. Secundaria General matutino - 7:30 a 13:30.

7:30 a 13:30. Secundaria General vespertino - 13:40 a 19:30.

13:40 a 19:30. Secundaria Técnica Matutino - 7:30 a 13:45.

7:30 a 13:45. Secundaria Técnica Vespertino - 14:00 a 20:00.

Querétaro

En el caso del estado queretano, será la primera vez que extenderán los cambios en el turno vespertino, esperando que salgan antes para evitar enfrentarse a la baja de temperatura por las tardes-noches. Y cabe aclarar que esto solamente será efectivo para la educación primaria, la cual entrará a las 8:30 y saldrá a las 12:30. Mientras que el turno vespertino tendrá horario de 14:00 a 18:00 horas.

En un sentido práctico, el personal de las escuelas llegará en horario habitual, esto para los padres de familia que tengan complicaciones ante el cambio iniciado el 10 de noviembre y que finalizará el 20 de febrero.

@usebeq.qro ❄️📘 Familias USEBEQ, les informamos: A partir del 10 de noviembre entrará en vigor el horario invernal para todas las escuelas primarias públicas generales e indígenas del estado de Querétaro. 🧣👧👦 🕣 Turno matutino: de 8:30 a.m. a 12:30 p.m. 🕑 Turno vespertino: de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. ✨ Por primera vez, las escuelas vespertinas también aplicarán este ajuste. Esta medida se mantendrá hasta el 20 de febrero de 2026, buscando cuidar la salud y bienestar de nuestras niñas y niños durante la temporada invernal. 💙 ♬ sonido original - USEBEQ

San Luis

En el caso de los potosinos el cambio también será exclusivo de la educación primaria, que tendrán una tolerancia de 30 minutos para entrada y media hora de anticipada salida para los que son alumnos en la tarde. En ese sentido, las escuelas están obligadas a tener personal en el horario normal para auxiliar a los padres de familia o tutores que no puedan ajustarse al cambio.

Y en esta entidad del país el cambio de horario de invierno inició el pasado 3 de noviembre y terminará el 21 de marzo de 2026.