Esto es lo que realmente pasa con las heces fecales de un barco o crucero: te sorprenderá el sistema

Puede que no lo pienses cuando disfrutas de unas vacaciones en altamar, pero los cruceros generan toneladas de desechos cada día y su manejo es mucho más complejo de lo que parece. Detrás de la comodidad y el lujo a bordo, existe un sistema altamente tecnológico y regulado que se encarga de tratar las heces fecales y aguas residuales de manera segura antes de devolverlas al mar. Por tal motivo, revelaron cómo funciona este proceso oculto que pocos pasajeros conocen.

Cada día, estas embarcaciones transportan a miles de personas que generan una gran cantidad de desechos, y sería imposible almacenarlos sin un sistema eficiente y ecológico. Para ello, cuentan con plantas de tratamiento a bordo, equipadas con tecnología similar a la de una planta de saneamiento en tierra, de acuerdo a la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros.

Así funciona el sistema que expulsa heces fecales en altamar

Según explicaron los expertos, todo comienza cuando las aguas negras, que provienen de los baños, son canalizadas hacia tanques especiales donde se separan los sólidos de los líquidos. Luego, mediante procesos biológicos, químicos y de filtrado, los desechos se descomponen y purifican hasta que el agua resultante cumple con los estándares internacionales de limpieza marina.

crucero

Tras cumplir con la primera etapa, el material sólido restante se deshidrata y compacta, y dependiendo del tipo de barco y las regulaciones del país donde navega, puede ser descargado en puertos autorizados para su disposición final o incinerado. De esta forma, los cruceros minimizan su impacto ambiental y evitan la contaminación de los océanos.

¿Está prohibido tirar desechos en el mar?

Desde la Organización Marítima Internacional indicaron en su sitio web que la descarga de aguas sucias en el mar está prohibida. Sin embargo, hay excepciones:

