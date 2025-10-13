La Granja VIP: La Bea y Eleazar Gómez, los granjeros que despiertan más curiosidad según Google Trends

El estreno de La Granja VIP encendió la pantalla de Azteca UNO y, al mismo tiempo, activó el interés de los usuarios en Internet. Según datos recientes de Google Trends, la herramienta que mide en tiempo real lo que más se busca en Google, los nombres de La Bea y Eleazar Gómez fueron los más googleados durante las primeras horas después del arranque del reality.

El público ya está enganchado con la competencia, y buena parte de las búsquedas están relacionadas con cómo votar, quiénes son los granjeros y qué historias personales hay detrás de cada uno.

¿Por qué La Bea y Eleazar Gómez son tendencia en Google?

Una revisión de tendencias muestra que muchas personas quieren saber quién es La Bea, a qué se dedica y cuál es su nombre real. Su participación en La Granja VIP ha causado revuelo por su espontaneidad y estilo irreverente, algo que ya dejó claro desde su primera aparición. La curiosidad que despierta ha sido tan grande que se colocó entre los primeros lugares de búsqueda.

Las tendencias de búsqueda capturadas en Google Trends solo horas después del estreno de La Granja VIP

En el caso de Eleazar Gómez, su presencia en el reality generó una mezcla de sorpresa y expectativa. Después de un tiempo alejado de los reflectores, su regreso captó la atención del público, lo que lo posicionó como uno de los granjeros más buscados en plataformas digitales.

Además de ellos, otros nombres que figuran en las tendencias son Sandra Itzel, Fabiola Campomanes y Kim Shantal. Cada uno ha dado de qué hablar por sus decisiones, sus vínculos o su historia personal, lo que explica por qué su presencia digital también ha ido en aumento.

¿Cómo y dónde puedo votar por mi granjero favorito?

Votar por tus participantes favoritos es muy fácil. Desde el sitio web oficial, puedes entrar a lagranjavip.tv/vota donde debes buscar el perfil del granjero o granjera que quieras apoyar y distribuir tus 10 votos diarios como prefieras. Puedes darlos todos a una sola persona o repartirlos entre varios.

También tienes la opción de votar desde la app TV Azteca En Vivo, disponible para Android y iOS. Al descargarla, busca la sección dedicada a La Granja VIP, entra con tu cuenta y emite tus votos diariamente. Tu constancia puede ser clave para que tu favorito se mantenga en la competencia.