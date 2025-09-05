Esta es la única forma en la que puedes activar la planta lengua de suegra para limpiar la energía de tu casa

Las plantas no solo decoran, sino que también purifica el aire y armoniza cualquier espacio, aportando calma y bienestar a tu hogar. Sin embargo, ninguna tiene un efecto tan poderoso como la lengua de suegra. Este ejemplar es capaz de generar buena energía y transformar el ambiente, pero para que funcione correctamente es necesario saber cómo activarla. ¿Cómo lograrlo?

¿Cuál es la clave para obtener los beneficios de la lengua de suegra?

La lengua de suegra, según AD Magazine, es una planta muy valorada en el Feng Shui por su capacidad de absorber y neutralizar la energía negativa o “Sha Qi”.

Su característica forma puntiaguda no solo aporta un diseño distintivo, sino que también se considera que protege el entorno de influencias no deseadas.

Fuente: Canva La lengua de suegra es vista como una planta que ayuda a absorber y neutralizar la energía: ¿dónde ubicarla?

Por ello, tenerla en estos espacios puede traer energía positiva y resguardar a quienes habitan o trabajan en ellos. Un consejo es situarla en lugares como ventanas o puertas, pero evitando que las hojas puntiagudas apunten directamente hacia las personas, ya que podría generar una sensación de agresividad.

¿Qué otros beneficios tiene la lengua de suegra?

La lengua de suegra, también conocida como Sansevieria o Espada de San Jorge, es una planta muy apreciada no solo por su resistencia y bajo mantenimiento, sino también por los beneficios que aporta al ambiente donde se encuentra.

Esta planta es capaz de purificar el aire, eliminando toxinas y aumentando el oxígeno durante la noche, lo que contribuye a mejorar la calidad del sueño y la salud respiratoria.

Fuente: Canva Una planta simple, pero con algunos cuidados específicos: ¿Cuáles son?

Además, se le atribuyen propiedades de atraer energía positiva y armonizar cualquier espacio, convirtiéndola en un excelente aliado tanto en el hogar como en la oficina. Tener una lengua de suegra en casa tiene las siguientes ventajas:



Mejora la calidad del sueño: Al liberar oxígeno durante la noche, ayuda a respirar mejor y descansar de manera más profunda. Requiere muy poco cuidado, ideal para principiantes: Solo necesita riego moderado y se adapta a distintos ambientes, siendo perfecta para quienes no tienen experiencia con plantas. Contribuye a la armonía y la energía positiva del ambiente: Se considera que genera un flujo de energía favorable, creando espacios más equilibrados y agradables. Es resistente a diferentes condiciones de luz y clima: Puede crecer tanto en lugares con poca luz como con luz directa, adaptándose a distintos entornos sin problemas.

¿Qué cuidados necesita la lengua de suegra?

La lengua de suegra es una planta muy resistente, pero para que crezca sana y fuerte conviene seguir algunos cuidados básicos. Verdecora recomienda:

