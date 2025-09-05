inklusion logo Sitio accesible
Anette Michel cumple 30 años de trayectoria, de Tempranito hasta Rosario Tijeras 4: este ha sido el gran paso de la actriz

Porque tres décadas en lo más alto se dicen fácil, checa nuestra galería con lo mejor de Anette Michel

André Gutiérrez
Novelas
Fue conductora del popular programa matutino Tempranito de 1998 hasta el 2006 donde semana a semana nos traía lo mejor en entretenimiento junto a Pedrito Sola, Ingrid Coronado y nuestro Daniel Bisogno.
Aunque llegó a la fama en el año de 1997, donde tuvo su primer protagónico en la novela “Al norte del corazón”, dando vida a Angela Medina.
Un par de años más tarde, estelarizó “Marea Brava”, donde hizo el papel de Alejandra Hidalgo, reafirmando su talento para la actuación.
En el 2008 condujo el programa “Póker de Reinas”, donde nos presentaba temas del diario y respondía preguntas comunes pero no tan comunes de expresar.
Durante los años 2009 y 2010 fue la villana Emilia Dumore / Casandra Rodríguez en la exitosa telenovela “Pasión morena”, dándonos grandes y tensos momentos, donde mostró parte de su versatilidad.
Un par de años más tarde, volvió a su rol habitual en “La Mujer de Judas”, producción con la que cautivó a México.
De 2015 a 2021 condujo el mejor programa que trae lo más destacado de la cocina mexicana, hablamos de MasterChef México.
Al igual que en la edición para adultos, presentó MasterChef Júnior el reality culinario protagonizado por niños en 2016 y 2017.
Anette Michel es considerada una de las mujeres más carismáticas de la televisión mexicana de los últimos años gracias a su arduo trabajo en cada proyecto.
Podemos verla en Rosario Tijeras 4 interpretando a Victoria, por lo que no te puede perder este programa que como verás, ha juntado a lo mejore de lo mejor.
Anette Michel cumple 30 años de trayectoria, de Tempranito hasta Rosario Tijeras 4: este ha sido el gran paso de la actriz

En estos días nuestra querida, talentosa y guapa Anette Michel está cumpliendo 30 años de trayectoria profesional y queremos hacer un recuento de sus mejores trabajos con los que se ha ganado un espacio en el corazón de los televidentes mexicanos.

Ya sea como actriz o como conductora, Anette nos ha regalado momentos mágicos en estas tres décadas.

Rosario Tijeras Temporada 4
Noticias de Famosos
