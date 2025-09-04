Y a todo esto, ¿qué ha pasado con el ex de Ferka? El último contundente mensaje que envió Christian Estrada

Este 21 de agosto, Leonel, el hijo de Ferka y Christian Estrada, cumplió cuatro añitos. Y mientras su mamá lo celebraba con una fiesta temática llena de ternura, el exintegrante de Guerreros 2020 decidió compartir un comunicado que no dejó indiferente a nadie.

Desde su cuenta de Instagram, Christian publicó una carta dirigida a su hijo, redactada por su equipo legal, en la que expresa lo mucho que lo ama y extraña.

“Tu llegada fue uno de los eventos más esperados y felices para mí”, escribió, asegurando que convertirse en papá ha sido su mayor orgullo.

El mensaje de Christian Estrada que dividió opiniones: “Me toca esperar”

Aunque el gesto parecía emotivo, muchos usuarios lo tomaron como una forma indirecta de victimizarse.

En el texto, Estrada menciona que no ha podido convivir con Leonel “por circunstancias ajenas a él”, insinuando obstáculos impuestos por terceras personas.

Aun así, asegura que su ausencia no ha sido por falta de amor y que “le toca esperar hasta que el tiempo los vuelva a unir”.

Las reacciones no tardaron: mientras algunos lo apoyaron por buscar acercarse a su hijo, otros lo criticaron duramente por “hacerse la víctima” en redes y no resolver la situación por medios más privados.

Ferka celebró rodeada de amor… y sin indirectas

Por su parte, Ferka adelantó el festejo de cumpleaños con una fiesta de Paw Patrol y dejó ver en sus redes lo feliz que estuvo Leonel rodeado de amigos, pastel, piñata y muchas botargas.

Además, en su publicación dejó un mensaje empoderador para otras mamás solteras: “Si tú eres una mamá autónoma como yo, apláudete y siéntete muy orgullosa de ti”.

¿Indirecta? Puede ser. Pero lo cierto es que su post rebosó de amor, gratitud y mucho color.

Ferka y Christian Estrada se enamoraron durante su paso por Guerreros 2020, y aunque al principio su relación parecía de telenovela, con el tiempo todo cambió.

Se convirtieron en papás de Leonel, pero la historia de amor no tuvo final feliz. Tras la separación, vinieron los conflictos, indirectas en redes y hasta pleitos legales.