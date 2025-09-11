Esta moneda de 1 peso en serio es valiosísima y podrías venderla en miles de pesos

En México, muchas monedas antiguas dejan de circular con el tiempo, pero eso no significa que pierdan importancia. Al contrario, su rareza y características especiales hacen que se conviertan en piezas muy buscadas por los coleccionistas. Un claro ejemplo es una moneda de un peso que hoy se considera un verdadero tesoro.

En distintas plataformas de compra y venta, su valor puede multiplicarse hasta cifras sorprendentes, despertando el interés de quienes están dispuestos a pagar una fortuna por tenerla. ¿A qué se debe? Te lo contamos aquí.

¿Por qué vale tanto esta moneda de 1 peso?

La Moneda Nacional Colección 1994 de México se ha convertido en una de las piezas más llamativas dentro del mundo de la numismática. Su valor no solo radica en el metal con el que fue acuñada, sino también en el contexto histórico que representa: una etapa de cambios económicos y sociales en el país que marcó a toda una generación. Para los coleccionistas, no es simplemente una moneda, sino un símbolo cargado de historia y significado.

Fuente: Canva La moneda de 1 peso que lo puede convertir en millonario

En plataformas de compraventa como Mercado Libre, se ha vuelto protagonista de publicaciones sorprendentes. Un vendedor de Naucalpan, Estado de México, pide $58,493,899 dólares, una cifra que puede sonar desorbitante e incluso figurativa.

Sin embargo, refleja el furor que estas piezas pueden generar: hay apasionados dispuestos a pagar cantidades impensadas con tal de sumar un ejemplar único a su colección.

¿Qué características tiene esta moneda de 1 peso?

La Moneda Nacional de 1 Peso de la colección 1994 de México es una pieza emblemática dentro de la serie conocida como “familia B”, emitida tras la revalorización del peso en 1993. Esta moneda bimetálica combina un centro de bronce de aluminio con un anillo de acero inoxidable.

De acuerdo con el Banco de México (Banxico), su diseño circular presenta en el anverso el Escudo Nacional acompañado de la leyenda “ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”, mientras que el reverso destaca el valor “1” junto con la inscripción “NUEVO PESO” y la marca de ceca “Mº”.

Fuente: Canva La moneda de 1 pesos mexicano 1994

Con un canto liso y alineación tradicional, esta pieza fue acuñada en una tirada aproximada de 221 millones de ejemplares, pensada para facilitar las transacciones cotidianas.

Más allá de su valor nominal, esta moneda ha adquirido gran relevancia entre los coleccionistas debido a su historia y diseño distintivo. Los ejemplares en excelente estado o sin circular suelen alcanzar precios superiores en el mercado numismático, reflejando la demanda y apreciación por piezas de esta serie.

Actualmente, se pueden encontrar en plataformas de compraventa como MercadoLibre y eBay, tanto de manera individual como en lotes junto con otras monedas de la colección, convirtiéndola en un objeto de deseo para quienes buscan conservar un pedazo de la historia monetaria mexicana.