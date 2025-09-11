Esto puede ocurrir si guardas las cenizas de un ser querido en tu casa, según el Feng Shui

Existen tradiciones que guardan un importante significado para las personas como lo es el atesoramiento de las urnas con las cenizas de un ser querido. Sin embargo, a pesar de que pueda tratarse de una práctica que intenta ofrecer amor y respeto por quienes nos rodean, desde el Feng Shui la analizan y elevan advertencias.

El Feng Shui es una de las filosofías chinas más arraigadas a nivel mundial y que cada vez suma más adeptos. La búsqueda de la armonía se instala como su principal máxima y así intenta crear las condiciones adecuadas para que las energías fluyan libremente.

¿Qué es el Feng Shui y para qué sirve?

La filosofía del Feng Shui intenta demostrar que las energías del universo pueden fluir libremente en nuestras vidas, sobre todo dentro de nuestro hogar. Estas traen consecuencias positivas en diferentes ámbitos de la vida terrenal y es por eso que muchas personas siguen sus consejos.

Las energías tienen un gran poder para el Feng Shui que pregona la búsqueda de la armonía en el hogar a través de diferentes estrategias. Lo ideal es lograr espacios limpios, ordenados y sin elementos que puedan ser un obstáculo para el ingreso o la circulación de las energías.

¿Qué pasa si guardas las cenizas de tus seres queridos?

Como se mencionó, tener las cenizas de un ser querido en el hogar puede ser un gesto de amor y recuerdo, pero el Feng Shui tiene otro punto de análisis. Esta creencia afirma que nuestra casa debe ser un lugar de vida y crecimiento por lo que dejar las cenizas dentro de esta es considerado como una práctica que puede traer energías negativas.

El Feng Shui afirma que esta práctica se asocia a la pérdida y al duelo, por lo que su influencia puede sentirse en torno a la salud emocional de las personas. Por lo tanto, esta filosofía china remarca que las cenizas de un ser querido, al relacionarse con el elemento fuego, puede incrementar esas energías y afectar negativamente a quien habita en el lugar, ocasionando ansiedad, dificultades o irritabilidad.