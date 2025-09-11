Pagan 4,000,000 por moneda de 2 pesos con errores de acuñación

Uno de los objetos más buscados por los amantes de la numismática son las monedas y billetes, especialmente los que tienen errores en el diseño, algún desperfecto o son de una fecha conmemorativa importante, estos son lo que todos los coleccionistas quieren tener y están dispuestos a pagar una buena suma de dinero.

Tal es el caso de una moneda de 2 pesos mexicanos que por sus peculiares características, se vende en plataformas de comercio electrónico hasta 4, 000,000 de pesos, una suma que para muchos puede parecer exagerada.

¿Qué características tiene la moneda de 2 pesos?

De acuerdo con los expertos en el tema, se ha detallado que la moneda fue puesta en circulación el 1 de enero de 1996 por el Banco de México, tiene un peso 5.19 gramos.

El ejemplar en cuestión fue elaborado con la aleación de bronce-aluminio en la parte central, el anillo exterior es de acero inoxidable, pertenece a la familia C y cuenta con una serie de características que la hacen única, por lo que es muy buscada por los coleccionistas.

En el anverso, se puede ver el Escudo Nacional de México, junto con la leyenda “Estados Unidos Mexicanos” que forma un semicírculo en la parte superior. Y en el reverso tiene en la parte central el símbolo "$", a la derecha el valor de la moneda y en el campo superior el año de acuñación.

¿Por qué vale tanto y en dónde se vende?

De acuerdo con el vendedor que pide 4,000, 000 millones de pesos por ella, es porque la moneda tiene un error de acuñación, se trata de una huella digital en la superficie de la moneda.

Tómalo en cuenta:

La información citada es obtenida en los sitios de subasta más importantes de México y el mundo. Recomendamos siempre verificar la veracidad de las ofertas y publicaciones en sitios que ofrecen este tipo de compensaciones y consultar cualquier duda ante las instituciones financieras oficiales.

