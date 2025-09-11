Del equipo azul a empresario: el atleta de Exatlón México que te puede ayudar a construir

Su nombre resonó en las playas del Exatlón México por su fuerza, disciplina y temple competitivo. Hoy, fuera de las arenas, Christian Anguiano ha trasladado esa misma energía al mundo empresarial, en una muestra de que la pasión y la perseverancia también pueden construir cimientos sólidos, tanto en el deporte como en los negocios.

¿Quién es Christian Anguiano?

Conocido por muchos como “Yomi”, Christian Anguiano es un luchador profesional oriundo de Guadalajara, que representó a México en competencias internacionales antes de conquistar a la audiencia televisiva. Anguiano ya contaba con una impresionante trayectoria, puesto que ganó una medalla de plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en 2014, y una de bronce en los Campeonatos Panamericanos de 2016.

Su compromiso con el país es tal que, de 2015 a 2019, sirvió en el ejército mexicano. Después de su paso por Exatlón, encontró el amor con la basquetbolista Casandra Ascencio, con quien está comprometido y a punto de casarse.

Participó en la tercera temporada de Exatlón México, donde alcanzó el tercer lugar, y más tarde regresó a la edición Titanes vs. Héroes. Desde sus inicios, demostró ser un competidor de alto rendimiento, respaldado por años de experiencia en lucha olímpica y su etapa en el Ejército Mexicano.

Durante su paso por el reality, Christian fue parte del equipo azul, donde se convirtió en una figura admirada por su entrega y capacidad física. Su historia de esfuerzo resonó con la audiencia y lo catapultó como uno de los favoritos del público.

¿Cómo inició Christian Anguiano su carrera como empresario?

Después de dejar los circuitos de Exatlón México, Christian no se quedó quieto. En una primera etapa, incursionó en el mundo del emprendimiento con un local de churros en Guadalajara. Aunque el negocio tuvo buena recepción, fue cerrado tiempo después. Lejos de desistir, decidió apostar por un proyecto más ambicioso: su propia empresa de construcción y remodelación.

Hoy, lidera “Construcción Anguiano”, una compañía que ofrece servicios con enfoque en calidad, seguridad y visión a largo plazo. Desde su cuenta de Instagram, comparte su entusiasmo por este nuevo reto, al describir esta etapa como una de las más importantes de su vida profesional.

Su empresa está especializada en remodelaciones residenciales, diseño de espacios y ejecución de obra. Bajo el lema “construimos con calidad, seguridad y visión a futuro”, Christian busca llevar su sello personal a cada proyecto, enfocado en la cercanía con sus clientes y en resultados que reflejen esfuerzo y compromiso.