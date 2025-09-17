Esta es la razón por la cual se colocan fósforos en la tierra de las plantas

En el mundo de la jardinería hay muchos secretos que es importante tenerlos en cuenta que las plantas están utilizando, y uno de ellos es el de colocar fósforos en la tierra de las plantas.

Quienes han visto esto han tenido la duda sobre cuál es el fin de esta práctica. Esta es una forma de poder alejar plagas, entre otros daños que pueden hacer que tus plantas no crezcan.

¿Cuál es la función de los fósforos en la tierra de las plantas?

Los fósforos son un aliado natural para poder mantener los cultivos en buen estado, protegiéndolos de plagas y hongos. Esto funciona gracias al azufre que contiene el fósforo, que es muy utilizado en la jardinería por sus propiedades funguicidas y repelentes.

Cuando se introducen los fósforos en la tierra, se liberan unos compuestos que ayudan a proteger a las plantas de los insectos no deseados como así también de los hongos.

Por otro lado la madera de los fósforos aporta nutrientes menores que complementan al crecimiento de las raíces, por lo que favorece a un desarrollo más equilibrado.

Es importante tener en cuenta la jardinería casera ya que no acude a productos que contengan químicos. Por lo general las plantas suelen estar en macetas pequeñas o en interiores, por lo que esta es una forma en la que se las puede mantener saludables.

Además este tipo de consejos son ideales para espacios dónde no puedes utilizar fertilizantes especiales. Los fósforos son un refuerzo natural para la tierra de tus plantas.

¿Cómo colocar los fósforos?

Si quieres aplicar este truco verás que no es muy difícil. Lo que tienes que hacer es clavar los fósforos con la cabeza hacia abajo y debes distribuirlos de manera uniforme en la maceta.

Los debes revisar cada tanto y reemplazarlos si comienzan a deteriorarse por acción de la humedad. Las plantas se verán beneficiadas por este cuidado extra que las protege ya que se nutre de manera natural y sencilla.

