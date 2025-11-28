Varios estados serán afectados por las LLUVIAS del Frente Frío 16 hoy viernes 28 de noviembre

El Frente Frío 16 se ha adueñado de gran parte de la República Mexicana, un hecho que no cambiará durante este fin de semana. Específicamente, se ha reportado que varios estados del país sufrirán los estragos de las lluvias y las bajas temperaturas durante este viernes 28 de noviembre del 2025.

Como sabes, el Frente Frío 16 se ha convertido en uno de los fenómenos más duraderos que esta temporada de frío ha tenido en México. Lo anterior, por consiguiente, ha ocasionado que un puñado de estados sufran las inclemencias de las lluvias y mínimas de -10 grados, hecho que se reflejará una vez más este día.

¿Qué estados serán afectados por el Frente Frío 16 hoy viernes 28 de noviembre?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, estados como Veracruz, Chiapas, Tabasco y Oaxaca vivirán lluvias muy fuertes con puntuales intensas, mientras que otros como Puebla y las demás regiones de Veracruz lidiarán con lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 mm.

Conagua

Los chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 mm se presentarán en San Luis Potosí, una región de Puebla, Hidalgo, Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Finalmente, los intervalos de chubascos llegarán a Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, Querétaro, Guerrero, Michoacán, Tlaxcala y el Estado del México.

El Frente Frío 16 también traerá bajas temperaturas. De hecho, las zonas serranas de Durango y Chihuahua vivirán mínimas de -10 a -5 grados, mientras que Baja California, Zacatecas, Sonora, Guanajuato, Tlaxcala, Veracruz, Puebla y el Estado de México deberán prevenirse ante las mínimas de -5 a 0 grados.

¿Hacia qué parte se extenderá el Frente Frío este día?

La Conagua menciona que el Frente Frío 16 se extenderá sobre el norte de la Península de Yucatán e interaccionará con un canal de baja presión en el Golfo de México, lo cual mantendrá un periodo de lluvias fuertes y muy fuertes no solo en el sureste del país, sino también en el oriente de México.