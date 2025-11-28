Mujer vive horrible experiencia paranormal en una casa rentada

En la actualidad nadie cree en las historias que se suben a las redes sociales. Desde videos editados con Inteligencia Artificial, hasta montajes de muy mala calidad, es difícil encontrar historias que atrapen al público en el rubro de lo paranormal. En ese sentido, la historia que vivió esta mujer al rentar una vivienda, realmente metió en la conversación a muchísimas personas en las distintas redes sociales a donde llegó la historia.

¡Casi se encuentran! Geraldine Bazán compartió una peculiar anécdota ‘entre parejas’ con su hija TV Azteca [VIDEO] ¿Madre e hija en el mismo lugar, cada una con su respectivo galán, pero sin que ninguna de las dos lo sepa? ¡Geraldine Bazán compartió la peculiar anécdota que vivió con su hija!

¿Qué actividad paranormal se encontró esta mujer en la casa donde se hospedó?

En la actualidad una de las formas de viajar y alojarse en cualquier parte del mundo es a través de distintas aplicaciones que rentan casas, departamentos o hasta cuartos más pequeños para otras personas. En ese sentido, esta mujer viajó a otro sitio para acudir a una boda, pero terminó viviendo una de las situaciones más aterradoras de su vida.

Ella y su hermana rentaron esta casa para acudir a la cita ya mencionada, sin embargo desde que llegaron pasó algo muy raro con su perro. El animal que llevaron al viaje se comportó extraño pues nunca quiso subir al segundo piso de dicho inmueble. Tal como se muestra en el video, el perro nunca pasó de los primeros escalones de las escaleras.

Además, a lo largo de su alojamiento escucharon ruidos, la ventana del cuarto misterioso se abría y parecía que alguien subía las escaleras cuando ella ascendía al segundo piso. En los distintos videos que se desprendieron de la experiencia, se veía como la mujer subía a revisar los movimientos que parecían concretarse en la habitación donde incluso trataron de grabar.

¿Qué dijeron los internautas de la experiencia paranormal de estas mujeres?

Como se indicó, como no ocurre tan seguido en la actualidad, estas mujeres realmente cautivaron a los usuarios de redes tras lo ocurrido. Muchos estuvieron al pendiente de todas las actualizaciones y videos, pues el testimonio videográfico fue contundente de lo sucedido en un hogar que muchos indicaron que hubieran salido corriendo ante la primera evidencia de actividad misteriosa.