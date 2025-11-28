(VIDEO) ¿El sacrificio más duro? Kim Shantal sufre con el agua fría en La Granja VIP: “Me da a dar algo”

"¡Aunque sea el puro cuerpo!", animó Eleazar Gómez a Kim Shantal en uno de los momentos más virales de La Granja VIP, ¡la granjera le sufrió a la hora de bañarse para la Gala de este jueves en medio de los gritos a pesar de que su compañero no dejó de pedalear para que saliera agua caliente!

¿Qué pasó con Kim Shantal en la regadera de La Granja VIP?

La tarde de este jueves, Kim Shantal puso a prueba su resistencia cuando se animó a bañarse por la tarde apoyada por Eleazar Gómez, quien se ofreció a pedalear la bicicleta para la regadera de los peones... ¡lamentablemente el agua nunca salió caliente, lo que hizo estremecer de frío a la influencer!

Uno de los aspectos más incómodos de ser peón en La Granja VIP además de dormir en el granero es el hecho de tener que bañarse en una regadera instalada al lado del gallinero y que está conectada a una bicicleta que debe ser pedaleada por alguien más para calentar el agua.

Para desgracia de Kim, el agua caliente nunca llegó y ella tuvo que resignarse a lavarse sólo el cuerpo en medio de gritos de sorpresa... ¡el frío en La Granja VIP arrecia en la tarde y a la joven no le agradó mucho sentir lo helado en la espalda!

"¡No, no m4m3s, está fría, me va a dar gripa!", "¡Ay, me voy a morir!" y "¡Este es el reality de mi vida, amo estar aquí!", Kim Shantal se animó a quitarse la ropa y a permanecer unos pocos minutos bajo la regadera para aunque sea enjuagarse el cuerpo ya que tenía 2 días sin asearse... ¡dejó el cabello para otra ocasión ya que no soportó las bajas temperaturas!

"Ay no, ay no, te juro que me quería vomitar", aceptó Kim Shantal, quien aunque aceptó que el agua salió tibia gracias al trabajo de Eleazar Gómez en la bicicleta eso no resultó suficiente... ¡sus gritos de inmediato se viralizaron en redes sociales gracias a que fueron captados por las cámaras 24/7!

Como ves, en La Granja VIP el glamour ya no es una opción para las celebridades que se mantienen en la competencia... ¡ya estamos en la semana 7, pero aún faltan muchas sorpresas por disfrutar en la transmisión y las Galas!

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces no te pierdas la experiencia completa que te ofrece la plataforma de streaming Disney+ en donde además podrás ver las galas de todos los días: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: