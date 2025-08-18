Los horóscopos hoy lunes 18 de agosto: predicciones de amor, salud y dinero

El Niño Prodigio, uno de los astrólogos más reconocidos de la actualidad, reveló los horóscopos de hoy, lunes 18 de agosto. Explicó lo que le depara a cada signo del zodiaco, principalmente en aspectos como el amor, la salud y el dinero.

Según el experto en energías, esta semana inicia con la Luna en Géminis, y todo será más liviano, y con ganas de movimiento, así que la mayoría de los signos deben dejar que todo fluya.

Date una escapada y permítete aprender de la relajación. Descubre otros caminos que te ofrece la vida, porque en alguno de ellos, las cosas podrían ser más versátiles.

TAURO

Haz cuentas y no te engañes a ti mismo. Es momento de cuidar tu dinero para que puedas abrir nuevas vías de ingresos y hacer crecer tus negocios y trabajos.

Galeanu Mihai/Getty Images/iStockphoto Este es el horóscopo de hoy.

GÉMINIS

Es un día perfecto para aprender y probar algo nuevo. No tengas miedo de recorrer nuevos caminos hasta que te sientas vivo. Brilla como tú sabes hacerlo y apuesta por ti.

CÁNCER

Baja el ritmo, no vayas tan rápido porque puedes perderte de muchas cosas que merecen tu atención. Habrá señales que debes atrapar y que serán claves para una introspección. Encontrarás aprendizajes y hallarás la paz.

LEO

La energía está de tu lado para encontrar ayuda entre tu entorno social, pero también habrá nuevos vínculos que te harán reflexionar sobre lo que te rodea.

VIRGO

Verás rendir frutos de tus esfuerzos y la coherencia en tu interior debe hablar por ti mismo. Alguien te admirará y despertarás inspiración por todo lo que has logrado.

LIBRA

Todo lo que dices tendrá un peso muy fuerte en tu futuro, así que verás cómo los caminos se abren para ti. Eso sí, debes buscar un guía que te ayude a encontrar el camino hacia un nuevo rumbo.

bymuratdeniz/Getty Images Checa cuál es el horóscopo de hoy, según el Niño Prodijio.

ESCORPIO

Tu sentido del humor es innato, úsalo en tus conversaciones casuales y verás cómo todo se convierte en un huracán en un instante.

SAGITARIO

Tu opuesto te intriga, te refleja y despierta emociones en ti. Una charla estimulante podría conquistar tu corazón. Si tienes pareja, la clave está en reavivar la chispa con conversaciones variadas. Si estás soltero, una persona curiosa podría cruzarse en tu vida. La Luna te motiva a conectar a través de la mente y descubrir qué viene después.

CAPRICORNIO

Tu cuerpo siempre envía señales y es importante atenderlas. Si el cansancio aparece, no lo dejes pasar. Tomarte un respiro, cenar de forma equilibrada o hacer una breve visualización antes de dormir puede transformar tu jornada. No todo se soluciona con esfuerzo extra; a veces, la energía se recupera con pequeños gestos bien dirigidos.

ACUARIO

Tu energía atraerá naturalmente y tus gestos cautivarán. Es el momento perfecto para romances ligeros y espontáneos, donde lo mejor surge sin ataduras, solo con conexión auténtica.

PISCIS

Reunirte con tus seres queridos, despertará recuerdos valiosos. Entre risas y anécdotas, fortalecerán la unión familiar y la memoria que los conecta.