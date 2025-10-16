Estas son las monedas mexicanas de 20 pesos que valen mucho, según el propio Banco de México

Seguro que alguna vez te has topado con una moneda de 20 pesos y ni le prestaste atención. Pero hay algunas monedas mexicanas que son realmente únicas, y el Banco de México (Banxico) las reconoce por su diseño, historia o porque ya no se hacen igual. No es que de repente valgan más dinero, sino que son piezas especiales por lo que representan.

Aunque todas parezcan iguales al ojo, algunas divisas se destacan: celebran momentos importantes de la historia de México, recuerdan a héroes nacionales o simplemente fueron acuñadas en cantidades limitadas. Por eso, tener una en la mano es como sostener un pequeño pedazo de historia.

¿Qué hace que estas monedas de 20 pesos sean especiales?

Lo que las diferencia es que muchas ya dejaron de circular o tienen detalles únicos en su diseño. Algunas conmemoran eventos históricos, como el Centenario de la Revolución Mexicana, o muestran a personajes icónicos como Benito Juárez o Emiliano Zapata.

De acuerdo con casas de Numismática mexicana, esos pequeños detalles, a veces apenas visibles, las convierten en objetos curiosos para los coleccionistas o para cualquiera que ame la historia de nuestro país.

(ESPECIAL/Banxico) Según Banxico, existen varias monedas mexicanas 20 pesos que son muy valiosas

Ejemplos que destacan:



Las monedas de 1993 , las primeras de 20 pesos de la nueva serie, que marcaron un cambio en el diseño.

, las primeras de 20 pesos de la nueva serie, que marcaron un cambio en el diseño. Las que celebran los 100 años de la Revolución Mexicana , con relieves muy detallados.

, con relieves muy detallados. Otras que representan héroes históricos o figuras importantes del país.

Aunque su valor nominal sigue siendo 20 pesos, su historia las hace especiales. No son para vender rápido, sino para apreciar su significado y las historias que llevan grabadas.

Cómo identificar monedas mexicanas de 20 pesos valiosas

Fíjate en los detalles: el año, las inscripciones y el diseño. El Banco de México tiene un listado oficial de las monedas que ya no se acuñan, donde puedes ver cuáles son reconocidas y por qué. Así, podrás saber si tienes una de estas piezas únicas en tu bolsillo o en tu colección.

Tener una de estas monedas es como un pequeño viaje al pasado de México, un detalle curioso que muchos ni imaginan.