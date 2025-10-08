Este es el Pueblo Mágico más bonito de todo Zacatecas, según la IA

México está lleno de lugares por descubrir y además, cuenta con 177 sitios que tienen el título de Pueblo Mágico, categoría que reconoce su riqueza y valor histórico. Tan solo en Zacatecas, existen siete destinos con este prestigio, entre los cuales se encuentra uno que es imperdible para quienes buscan pasar unas vacaciones tranquilas y con paisajes hermosos.

Se trata de Jerez de García Salinas, ubicado en la región central del estado, y que según la herramienta de Inteligencia Artificial (IA) ChatGPT, es considerado como el más bonito hasta 2025. Las razones detrás de este envidiable puesto son varias, pero primordialmente destaca el hecho de que se le conoce como “la zona más alegre de Zacatecas” y no suele estar atascado de turistas.

Zacatecas Deslumbrante Jerez de García Salinas es uno de los siete Pueblos Mágicos que tiene Zacatecas

La historia de Jerez, el Pueblo Mágico en Zacatecas que debe visitarse al menos una vez

El origen de Jerez se remonta a la segunda mitad del siglo XVI y según información de la Secretaría de Turismo, existe la creencia de que el nombre de este lugar proviene de un vocablo árabe que significa “lugar donde abundan los pastizales”. Un dato fascinante de esta tierra es que aquí nació Ramón López Velarde, uno de los poetas mexicanos que traspasó fronteras con sus versos.

También, se considera como una buena alternativa para quienes disfrutan de las actividades extremas, ya que es posible dar un paseo en bicicleta o hacer senderismo en la Sierra de Cardos.

Secretaría de Turismo La Sierra de Cardos en Zacatecas es perfecta para hacer senderismo

Por otra parte, es opción para salir de los destinos céntricos de México, ya que aunque el norte es muy conocido por su riqueza, lo cierto es que Zacatecas no siempre es la primera opción al pensar en un Pueblo Mágico.

¿Qué hacer en Jerez de García Salinas, Zacatecas?

Para conocer Jerez, Zacatecas, es primordial comenzar por su centro histórico, que es un punto de encuentro inconfundible gracias a su imponente arquitectura colonial y lo bien que se ha mantenido con el paso de los años. A los alrededores también hay algunas edificaciones que parecen “vivir en el pasado” por el estilo antiguo que les caracteriza, incluyendo casonas y plazas.

Secretaría de Turismo La arquitectura del Pueblo Mágico de Jerez en Zacatecas es uno de sus principales atractivos

¿Qué comer en Jerez de García Salinas, Zacatecas?

Por si fuera poco, Jerez de García Salinas también cuenta con una gastronomía local que no le pide nada a la de otras regiones. Los platillos hechos con recetas tradicionales del lugar que suelen consumirse son la birria y el famoso asado de boda jerezano; mientras que en los postres destacan las nieves artesanales y las mechonas, un dulce típico hecho con coco y leche.

Pueblos Mágicos Secretaría de Turismo La nieves tradicionales son un postre imperdible en Jerez

Así que para los viajeros que esté en búsqueda de un destino que sea bonito, esté lleno de cosas por hacer, tenga comida deliciosa y además no esté lleno de turistas, el Pueblo Mágico de Jerez es la mejor opción para adentrarse en la oferta cultural de Zacatecas.