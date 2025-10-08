Samii Herrera denuncia amenazas tras exhibir presunta infidelidad de Ricardo Pérez
Ricardo Pérez está en una relación con Susana Zabaleta, pero en el medio señalan a Samii Herrera. Debido a que ella dio a conocer mensajes con su ex pues ahora parece estar siendo amenazada.
Ricardo Pérez y Susana Zabaleta están constantemente en el ojo de la tormenta debido a su relación amorosa. Actualmente hay rumores de infidelidad por parte del humorista y quien entra como tercera en discordia es Samii Herrera.
Recientemente Herrera ha denunciando amenazas luego de haber dado a conocer que Ricardo Pérez le había enviado mensajes reiteradas veces.
¿Qué dice Samii Herrera sobre las amenazas?
Samii Herrera es una mujer que se ha incursionado en el mundo digital ya que realiza contenido de belleza, incursionó en Onlyfans y ha estado presente en realitys por lo que la exposición pública es parte de su vida.
Sin embargo, en este momento está pasando un mal momento debido a que es el centro de la polémica y siente que sus hijos están en peligro.
Lo que ocurrió fue que Samii dio a conocer que desde la inauguración de una tienda de cosméticos, Ricardo Pérez la contactó por mensajes mientras él sostenía una relación formal con Zabaleta.
El comediante buscaba, según la versión de Samii, aclarar ciertos hechos ocurridos durante su relación pasada por lo que le propuso un café para conversar. Sin embargo, fue clara al decir que no hay nada romántico entre ellos.
Desde que Samii Herrera ha dado a conocer estas conversaciones, es que ha comenzado a recibir amenazas. En una nota con TVyNovelas dijo:
“Es un tema bastante delicado, complicado, porque ya están atacando a mi familia, he recibido amenazas, insultos, hate, por parte del grupo de esta persona. He tratado de mantenerme al margen, pero ahora quiero decir mi verdad porque no tengo necesidad de mentir”.
Samii manifiesta que el comediante está utilizando a su círculo cercano y fans para amenazarla sino desiste de hablar sobre él en los medios de comunicación. Ante esto es que la joven se encuentra muy preocupada sobre todo por sus hijos.