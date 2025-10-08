Kike Mayagoitia saca los peligrosos con el becerrito más tierno… ¡el amo del corral!

Kike Mayagoitia, el conductor de Venga la Alegría que se embarcará a la aventura de La Granja VIP en sólo 4 días , publicó un tierno video desde el corral que literalmente derritió a sus 286 mil seguidores de Instagram: ¡sacó los peligrosos con un becerrito en brazos y así le fue con sus fans!

¿Cuál fue el “baile campestre” de Kike Mayagoitia que enloqueció a sus fans?

Hace unas horas, Kike Mayagoitia posteó un nuevo video de temática campestre con el que pidió el apoyo de su fandom para La Granja VIP al tiempo que se convirtió en tendencia gracias a sus contagiosos pasos de baile.

Con un becerrito en los brazos, una enorme sonrisa y vestido con un outfit vaquero pero sexy, Kike Mayagoitia bailó durante unos segundos el remix de la guaracha “Aliméntame”, detalle que le sacó una sonrisa a sus fans.

“Ya me vi cuando me toque ser peón, haciendo mi chamba al millón”, escribió Kike para acompañar esta grabación que además de acumular 673 Me Gusta se llenó de toda clase de comentarios curiosos: “No pues wow jajajaj, te vas a poner a bailar en vez de cuidarlos”, escribió su esposa Cynthia de la Vega.

Con este y otros videos que incluyeron la participación de una vaca y un “fandom” de cabritas editado con inteligencia artificial (IA) , Kike Mayagoitia se mantiene en el centro de la conversación rumbo a La Granja VIP... ¿cómo crees que le vaya en su primer reality show?

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?

La Granja VIP con todo el carisma de Kike Mayagoitia se estrena el próximo 12 de octubre del 2025 a las 08:00 de la noche a través de la señal de Azteca UNO: ¡no te pierdas las transmisiones 24/7 a través de la plataforma Disney+!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: