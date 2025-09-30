Tenebroso: el pueblo de Sonora que aparece y desaparece del mapa (Google no logra registrarlo)

La cultura de México no podría estar completa sin las leyendas urbanas que han pasado de generación en generación, atemorizando a los oyentes y creando cierto misticismo. Uno de los lugares más fascinantes para los amantes del mundo paranormal es un pequeño poblado de Sonora que resguarda misterios en cada rincón, los cuales incluso han quedado registrados en internet.

Se trata de La Colorada, un pueblo minero que, aunque no está entre los atractivos principales para los turistas, en realidad tiene muchos aspectos de interés, en especial cuando se trata de cuestiones sobrenaturales. Esto ya que además de las vibras que muchos afirman que pueden percibirse en el ambiente, ni siquiera los buscadores de Google logran asimilarlo por completo, pero ¿qué hay detrás de este sitio?

¿Dónde está La Colorada? Todo sobre el pueblo fantasma de Sonora

Entre los 72 municipios que conforman el territorio de Sonora, se encuentra La Colorada, exactamente ubicado en el centro del estado y muy cerca del desierto. De acuerdo con información del Gobierno de México, fue fundado en 1889 y sigue conservando su esencia natural por ser una población dedicada a la minería.

Gobierno de México, Google Muy cerca del desierto de Sonora, se encuentra La Colorada

Un aspecto que a menudo causa interés sobre este lugar, es el hecho de que se percibe como que está “detenido en el tiempo”, pues a pesar de que ha ido transformándose con el paso de los años, todavía tiene zonas que parecen seguir en el pasado.

Por otra parte, se ha ganado el nombre de “pueblo fantasma” porque los buscadores de Google Maps no siempre tienen la capacidad de registrarlo. Es decir, a veces lo muestra como un municipio, pero en otras ocasiones simplemente no arroja ningún resultado, casi como si no existiera.

El inquietante misterio de La Colorada

Contrario a otros lugares tenebrosos de México que supuestamente resguardan almas en pena, La Colorada en realidad no tiene una historia de horror que explique por qué hay quienes le tienen miedo.

Gildardo Quijada Creative Commons El pueblo de La Colorada no siempre está del todo habitado porque depende de la minería

Más bien, este misticismo estaría relacionado con el hecho de que es poco visitado y que en línea no existen muchas referencias sobre cómo es.

Aun así, hay algunos mitos de que sus calles empedradas son el refugio de espíritus que no lograron trascender y que vagan por ahí sin rumbo fijo. Adicionalmente, este “pueblo fantasma” de Sonora ha atravesado por periodos con poca actividad minera, en las que sus habitantes suelen desplazarse y solo unos pocos continúan radicando ahí.