Este es el lugar de la casa donde debes colocar la escoba, según el Feng Shui

Sin dudas uno de los elementos que no puede faltar en un hogar es la escoba. Este objeto común, destinado a la limpieza, no se le da mucha importancia, pero para el Feng Shu i tiene una energía importante.

Esta disciplina milenaria busca armonizar los espacios por medio del flujo de energía, por lo que la escoba tiene un rol particular. No solo quita la suciedad, también hace circular la energía del hogar.

La escoba representa la capacidad de liberar los espacios de lo que está estancado, esa energía vital que, según el Feng Shui, sostiene el bienestar. El orden de este objeto puede marcar una diferencia entre un ambiente cargado y uno equilibrado.

¿Dónde no debe colocarse la escoba?

De acuerdo al Feng Shui, la escoba no debe estar en lugares visibles ni de paso. Uno de los lugares más elegidos es la entrada del hogar, pero esto es visto como una expulsión de lo positivo. Es decir que es como si se barriera la buena suerte, por lo que debes evitarlo de manera indiscutible.

Tampoco tienes que colocarlo en dormitorios o salas de estar: en espacios destinados al descanso y la convivencia, ya que puede generar una sensación de tensión, pues interrumpe la calma que debería reinar allí. En estas zonas, el símbolo de barrer puede confundirse con el de dispersar la armonía.

¿Dónde si se puede colocar la escoba?

Los expertos en Feng Shui, aconsejan colocar la escoba en un sitio discreto y cerrado. Una opción puede ser el armario de limpieza o un rincón apartado donde no se interrumpa la circulación del chi.