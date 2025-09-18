La foto que podría confirmar el matrimonio entre Yuya y Siddhartha

Yuya y Siddhartha se han posicionado en el mundo digital cómo el romance más querido por el público. Desde el inicio de su relación, han mostrado su constante apoyo, dejando en claro el gran amor y respeto que se tienen.

¿Qué dijo Yuya sobre la lamentable muerte de sus sobrinos.mp4

Las alarmas del chisme se han activado, en especial cuando la creadora de contenido, en sus historias de Instagram, subió una foto que podría corroborar el matrimonio entre la esperada pareja. Te contaremos toda la información que se tiene al respecto.

¿Siddhartha y Yuya están casados?

Recientemente, en el Instagram de la influencer se dieron a conocer una serie de fotografías. En la primera se podía ver un vestido de novia vintage, provocando que los usuarios se alertarán al respecto, puesto que dicha foto podría corroborar el matrimonio entre Yuya y Siddhartha.

Claramente, la publicación provocó un sinfín de comentarios sobre la unión. Pero al poco tiempo, la creadora de contenido subió otra foto 5 horas después, en la que se ve una prenda blanca acompañada del siguiente mensaje:

“Solo me estaban probando un vestuario”

Aclarando que la ropa que había mostrado no era para un matrimonio, lo que podría relacionarse con un video musical de su pareja. Provocando que los chismes desaparezcan, puesto que estaba dejando claro todo lo ocurrido.

¿Cuánto tiempo llevan juntos Yuya y Siddhartha?

Se estima que la relación entre Yuya y Siddhartha inició en el 2019, iniciando una tierna historia de amor entre ambas celebridades. Para el 2021, fue cuando nació el primer hijo de la pareja, siendo un momento clave para ambos al empezar a formar una familia.

Para el 2023, el cantante, durante un evento realizado por la Sociedad de Autores y Compositores, presentó a su pareja con los demás como su esposa. Aunque no se cuenta con fotografías o contenido audiovisual sobre la boda, con el comentario realizado puede corroborar que ambos ya se habían casado.

Aunque la imagen que supuestamente logró corroborar el matrimonio, fue una falsa alarma, los usuarios siguen atentos al chisme, para poder conocer en qué proyecto se iba a usar el supuesto vestido de novia.