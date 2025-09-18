Pareja de Luis Miguel reaparece en Madrid muy bien acompañada… ¡pero no por el cantante!

La diseñadora cordobesa Paloma Cuevas, quien es la pareja del cantante Luis Miguel, sorprendió este jueves a sus seguidores al compartir en Instagram una serie de fotografías desde Madrid en las que luce espectacular, pero algo llamó mucho la atención y es que luce muy bien acompañada y para sorpresa de muchos, Luis Miguel no era ese acompañante.

Paloma Cuevas deslumbra en Madrid sin Luis Miguel

Cuevas, de 53 años, asistió a una elegante fiesta en honor a la diseñadora Carolina Herrera, celebrada en Madrid. En las fotos del evento, ella luce hermoso vestido negro de seda y pedrería, volantes en los hombros y finas zapatillas de tacón de aguja. Paloma escribió: “¡Qué noche tan maravillosa entre amigos, en honor a nuestra talentosa y queridísima Carolina Herrera!”

¿Quién es el misterioso acompañante de la novia de Luis Miguel? Él es Wes Gordon

Entre las fotos del evento, la diseñadora sorprendió a sus seguidores al posar a lado de Wes Gordon, quien resulta ser nada más y nada menos que el director creativo de la firma Carolina Herrera. La imagen ha generado curiosidad, ya que desde abril Paloma no había compartido ningún tipo de actualizaciones en su cuenta de Instagram y mucho menos relacionadas con Luis Miguel. La última que hizo fue una publicación del cantante promocionando su tequila Don Ramón.

Además de mostrar su look, Paloma compartió detalles del evento con un video del show de flamenco que animó la velada, dejando claro que disfrutó al máximo de la noche madrileña.

Crédito: Paloma Cuevas IG | @palomacuevasofficial

Rumores y ausencia de Luis Miguel

Como siempre sucede, los rumores ya están a todo lo que dan. Pues resulta que se esperaba que, tras la exitosa gira de Luis Miguel, ambos pasaran unas vacaciones de ensueño juntos. Sin embargo, no han aparecido fotos recientes que lo confirmen. A inicios de este año, una fuente aseguró que el cantante se habría mudado a Madrid, en la exclusiva urbanización La Finca, pero no tampoco hubo nada que lo pudiera confirmar de manera oficial.

Por ahora son meras especulaciones, por ahora, Paloma Cuevas sigue brillando por cuenta propia en el mundo de la moda y el entretenimiento.

