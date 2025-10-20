Esto es lo que pasará con tu salario si se aprueba la jornada laboral de 40 horas

Ante la reducción de jornada laboral a 40 horas en México, va a suponer un importante cambio para los trabajadores y los empresarios, puesto que el tiempo que se invierte será menor, permitiendo que haya un mejor desempeño para los usuarios.

Ha surgido la duda sobre si afectará en el salario de los usuarios cuando se apruebe el nuevo cambio. Para que sepas más al respecto, te detallaremos toda la información que se sabe sobre los nuevos cambios que se generarían.

¿Qué pasará con el salario en la jornada laboral?

No olvidemos que en noviembre se presentará la reforma ante la Ley Federal de Trabajo para que se haga la reducción de la jornada laboral, de 48 horas disminuye a 40 horas. Aunque es un paso importante en la búsqueda de los derechos laborales, también ha generado muchas dudas con respecto al salario.

Entre los usuarios ha surgido el temor de que la reducción, también afecta los pagos. El titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social ya confirmó que eso no perjudicará los pagos de los trabajadores, se mantendrán estables sin ningún problema.

El cambio de horario, al ser una modificación notable para los empresarios, es una modificación que se hará de forma paulatina, permitiendo que las empresas puedan hacer la modificación con mayor facilidad, evitando que haya afectaciones en su producción.

¿Se presentarán otros cambios laborales?

Por otra parte, además de presentarse la reducción de la jornada laboral a 40 horas, también se tienen contemplados otros cambios. Aunque no han sido aprobados, si se llegaran a aprobar serían modificaciones importantes para los trabajadores:

El aguinaldo será de 30 días y no de 15, recibiendo el doble de monto.

Un incremento en la prima vacacional al 30%.

Que se incorporen más días feriados al calendario.

Ahora ya sabes que el cambio de jornada no afectará tu salario, por lo que puedes estar tranquilo al respecto. Por el momento, hay que mantenernos al tanto de las nuevas notificaciones sobre el cambio de jornada, para saber cuándo se va a aplicar.